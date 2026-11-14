مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان گفت: روزانه۲۱۰ هزار لیتر نفت‌گاز یورو۴ در استان توزیع می‌شود که۲۵ درصد از مصرف ناوگان حمل‌ونقل منطقه را شامل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - جلال حمه‌حسنی در جلسه حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان اظهار کرد: استفاده از نفت‌گاز یورو۴، مزایای زیست‌محیطی متعددی دارد و موجب افزایش راندمان سوخت خودروها و طول عمر متوسط ناوگان حمل‌ونقل می‌شود.

وی از تأمین و توزیع مطلوب و پایدار انواع فرآورده‌های نفتی در استان خبر داد و افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط توپوگرافی کردستان، نقش ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی در تأمین و توزیع سوخت مورد نیاز نواحی۹گانه منطقه، به‌ویژه مناطق کوهستانی و سخت‌گذر، قابل تقدیر است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان با تأکید بر اهمیت ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی در تأمین سوخت بخش‌های مختلف مصرفی استان گفت: هم‌اکنون۶ شرکت حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی و۳۰۰ دستگاه نفتکش در ناوگان حمل‌ونقل منطقه فعال هستند.

حمه‌حسنی ادامه داد: تعامل و همکاری مطلوب شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان نفتکش با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، زمینه تداوم فعالیت بخش‌های تولیدی، کشاورزی و صنعتی و همچنین تأمین سوخت مورد نیاز خانوارهای نفت‌سفیدسوز در مناطق روستایی استان را فراهم کرده است.

برچسب ها: کردستان ، نفت گاز ، سوخت
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