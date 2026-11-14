در جریان معاملات امروز ۲۳ آبان شاخص کل بورس با کاهش ۷۳ هزار و ۲۶۸ واحد در سطح ۸ میلیون و ۳۵۴ واحدی ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - در جریان معاملات امروز ۲۳ آبان شاخص کل بورس با کاهش ۷۳ هزار و ۲۶۸ واحد در سطح ۸ میلیون و ۳۵۴ واحدی ایستاد؛ شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۳ هزار و ۳۴۱ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۳۵۳ واحدی قرار گرفت.

امروز فملی، فارس و فولاد بیشترین تاثیر و سه نماد فولاد، شپنا و وبملت پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار بورس ایران بودند.

شاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۵۲۷ واحدی در سطح ۷۰ هزار و ۳۰۵ واحدی ایستاد؛ آریا، کگهر و مارون بیشترین تاثیر و سه نماد سیمکات، فنقره و شکیمیا پرتراکنش‌ترین نماد‌های بازار فرابورس بودند.

امروز سه نماد شیمیایی، فلزات اساسی و فرآورده‌ها نفتی برترین گروه صنعتی بودند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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