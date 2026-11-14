باشگاه خبرنگاران جوان - پدیده «تله‌های عسل» سال‌هاست که از مرز فیلم‌های سینمایی فراتر رفته و به یکی از خطرناک‌ترین ابزار‌های سرویس‌های اطلاعاتی جهان برای نفوذ در میان چهره‌های کلیدی، تصمیم‌سازان و مدیران ارشد تبدیل شده است.

این ترفند قدیمی که بر پایه اغواگری، ایجاد روابط عاطفی و سوءاستفاده از نقاط ضعف انسانی بنا شده، همواره هدف مشخصی را دنبال می‌کند: دستیابی به طبقه‌بندی‌شده‌ترین اطلاعات اقتصادی، سیاسی و فناورانه کشور‌ها و شرکت‌های رقیب. در دنیای پر از رقابت امروز که امنیت ملی و فناوری‌های پیشرفته گره خورده‌اند، «تله‌های عسل» به ابزاری ویرانگر برای فروپاشی ساختار‌های حفاظتی تبدیل شده‌اند.

نمونه بارز این پدیده در دنیای فناوری، استعفای ناگهانی «جنسن هوانگ»، مدیرعامل شرکت بزرگ انویدیا، پس از افشای رابطه پنهانی‌اش با زنی به نام «آلیس هوانگ» است که مقام‌های آمریکایی او را به‌عنوان عامل اطلاعاتی چین شناسایی کرده‌اند.

ترفند‌های پنهان تاریخ جاسوسی

از آنجا که فناوری هوش مصنوعی به‌عنوان پیشران اصلی اقتصاد، صنعت و توانمندی‌های نظامی شناخته می‌شود، مدیران ارشد و چهره‌های کلیدی شرکت‌های فعال در این حوزه به اهداف اصلی و جذابی برای سرویس‌های اطلاعاتی تبدیل شده‌اند. این رسوایی جنجالی، نه‌تنها زنگ خطری جدی برای امنیت سایبری و صنعتی شرکت‌های بزرگ به شمار می‌رود، بلکه بی‌اعتمادی متقابل میان واشنگتن و پکن را در مسابقه تسلط بر فناوری‌های آینده عمیق‌تر کرده است.

به دام انداختن افراد از طریق روابط عاطفی و جنسی یکی از رایج‌ترین ترفند‌های دنیای جاسوسی است که دولت‌های اقتدارگرا با استفاده از قدرت دستکاری روانی، فشار، تهدید یا مشوق‌های مالی، آن را به‌طور گسترده به‌کار می‌گیرند.

کارشناسان امنیتی و افسران سابق اطلاعاتی توضیح می‌دهند که این عملیات‌ها معمولا به دو شکل عمده اجرا می‌شوند: روش نخست کشاندن هدف به موقعیت‌های «آبروبَر» و سپس استفاده از ابزار باج‌گیری یا تهدید برای وادار کردن او به همکاری است؛ روش دوم که محتمل‌تر و ظریف‌تر است، نفوذ تدریجی یک عامل به زندگی هدف و استفاده از وابستگی عاطفی برای جمع‌آوری تدریجی اطلاعات است. اگرچه نرخ موفقیت این‌گونه عملیات‌ها پایین تخمین زده می‌شود، اما در دنیای جاسوسی، موفقیت حتی یک مورد در میان مهره‌های کلیدی، یک پیروزی استراتژیک محسوب می‌شود.

تاریخ جاسوسی مملو از پرونده‌های مشهور، عجیب و تکان‌دهنده در این زمینه است که ابعاد گسترده این تاکتیک را آشکار می‌کنند. از فعالیت «جاسوسان رومئو» در دوران جنگ سرد توسط آلمان شرقی برای اغوای دیپلمات‌های غربی گرفته، تا ماجرای شگفت‌انگیز «برنارد بورسیکو»، دیپلمات فرانسوی که نزدیک به دو دهه فریفته یک خواننده مرد اپرای چینی به نام «شی پی پو» شد و سال‌ها اسناد محرمانه سفارت را در ازای این فریب عاطفی لو داد.

همچنین می‌توان به پرونده «کاترینا لئونگ» به‌عنوان یک جاسوس دوجانبه در دل سازمان اف‌بی‌آی و استفاده سرویس اطلاعاتی اسرائیل از یک مامور زن برای ربودن «مردخای وانونو»، تکنسین افشاگر برنامه هسته‌ای اسرائیل اشاره کرد که همگی نشان‌دهنده استمرار و کارآمدی این روش در طول دهه‌های متمادی هستند. بررسی این پدیده نشان می‌دهد که این بازی خطرناک یک‌طرفه نیست و قدرت‌های بزرگ از آن بهره می‌برند؛ چنان‌که چین نه تنها علیه کشور‌های غربی از این روش‌ها استفاده می‌کند، بلکه حتی در رقابت‌های تجاری داخلی نیز از تاکتیک‌های مشابهی علیه رقبای خود بهره می‌برد.

از سوی دیگر، دولت پکن نیز به نوبه خود به شهروندانش درباره خطرات روابط عاشقانه آنلاین و نفوذ سرویس‌های خارجی هشدار داده است. این امر گویای آن است که هیچ کشوری از تهدید‌های پنهان اطلاعاتی در امان نیست و سرویس‌های جاسوسی با رصد دقیق تحولات ژئوپلیتیک و فناورانه، به‌طور مداوم در حال به‌روزرسانی روش‌های نفوذ خود در میان لایه‌های مدیریتی جوامع هدف هستند.

در نهایت، کارشناسان تاکید می‌کنند که از آنجا که انسان‌ها دارای روابط گوناگون، عواطف و آسیب‌پذیری‌های طبیعی هستند، منزوی شدن، قطع روابط یا گوشه‌نشینی راه‌حل مناسبی برای مقابله با این خطرات نخواهد بود. بهترین و کارآمدترین سپر دفاعی در برابر این توطئه‌های پیچیده، حفظ هوشیاری مستمر، فرار از موقعیت‌های مشکوک، داشتن آگاهی امنیتی بالا و پایبندی به پروتکل‌های حفاظتی توسط مدیران و افراد ارشد است تا در دنیایی که اسرار حیاتی ارزشمندترین دارایی‌ها محسوب می‌شوند، طعمه تله‌های پنهان دشمنان نشوند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد