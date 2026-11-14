باشگاه خبرنگاران جوان- در نشستی که با حضور ناطق نوری رییس فدراسیون انجمن های ورزشی، خانم حیدری دبیر کل، علی کاشی سرپرست انجمن المپیک ویژه ایران و علی دولو مدیر فنی انجمن برگزار شد، قرارداد همکاری برای توسعه رشته های فلوربال، نت بال، بیس بال و بوچی(از رشته های زیر مجموعه انجمن پتانگ و بولز) به امضا رسید.

گفتنی است در پایان این نشست همچنین علی دولو با حکم رییس فدراسیون انجمن های ورزشی به عنوان مسئول کمیته المپیک ویژه فدراسیون منصوب شد و حکم خود را از دکتر ناطق نوری دریافت کرد.

منبع: فدراسیون انجمن‌های ورزشی