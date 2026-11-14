باشگاه خبرنگاران جوان - طی چند روز گذشته دو کلیپ در فضای مجازی جنجالی شد. یکی از آنها خانمی است که خود را روانشناس معرفی می‌کند، مدعی شده ۸۰ درصد زنان متاهل دوست پسر دارند. دومین کلیپ یک پزشک به اصطلاح متخصص زنان که پا را فراتر نهاده و در حالی که یک نوزاد در بغل دارد، مدعی می‌شود از دیشب تا حالا این چهارمین فرزندی است که از دختر دهه هشتادی به دنیا می‌آید و بعد با ذوق خاصی می‌گوید: «اما نکته‌ای که برای من جذاب بوده سن مادران نیست بلکه همه این چهار نوزاد دارای «سینگل مام» یا مادران مجرد هستند که با آگاهی کامل دوست دارند بچه خود را نگه دارند در حالی که قرار نیست پدری کنار آنها باشد!»

ابتدا با اسم رمز «حجاب اجباری» شروع کردند و سر خط اصلی رسانه‌های معاند شد و عده‌ای ساده‌لوح و شاید هم پادوی دشمن با آنها همراهی می‌کردند تا اینکه چند دختر روانپریش روسری بر سر چوب کردند و رسانه‌های صهیونیسم از آنها نماد ساختند.

به پدیده مشکوک مهسا امینی رسیدیم تا عده‌ای جری‌تر شده و بدون روسری در انظار عمومی ظاهر شدند.

کم کم به روسری هم قناعت نکردند. آستین کوتاه، شلوار کوتاه، بلوز و شلوار، بلوز و دامن و بعد نمایان‌کردن شکم و اعضای بدن در خیابان همچون یک دومینو اجرا شد تا چند هفته پیش به مراسم شیطانی هالوین رسیدیم که عده‌ای نیمه‌لخت در خیابان‌های تهران و برحی شهر‌ها ظاهر شدند و ارزش‌های فرهنگی جامعه دینی ایران را به سخره گرفتند. پوشش این افراد آنقدر افتضاح بود که حتی صدای سالومه مجری ضدانقلاب را هم درآورد.

سناریوی دومی که در چند سال اخیر اجرا شد ورود به باور‌های زن ایرانی بعد از تغییر ظاهر او است. ازدواج و تشکیل خانواده و نامزد و همسر برای جوانان تابو می‌شود و در عوض جای آن را دوست پسر، دوست دختر، پارتنر و ... فرا می‌گیرد. تا حدودی هم موفق می‌شوند کمااینکه در چند سال اخیر رغبت به ازدواج کاهش یافته است.

حالا نوبت سناریوی سوم یعنی حمله به کانون خانواده است؛ اصلی‌ترین هسته تشکیل جامعه ایرانی و اگر این سنگر را هم بشکنند چیزی جلودارشان نیست.

از این رو خط جدید برای شکستن این سد محکم آغاز می‌شود که الان در آغاز آنیم. حالا به دو کلیپ اول بحث برگردیم: یک خانم مدعی روانشناسی که اتفاقا بیش از همه خود نیازمند روانپزشک است، مدعی می‌شود ۸۰ درصد زنان متاهل ایرانی دوست پسر دارند یعنی اینکه از هر ۱۰ بانوی متاهل ایرانی ۸ نفر آنها علاوه بر همسر خود با مردی نامحرم ارتباط نامشروع دارند. امثال این خانم زندگی کثیف اطرافیان خود را به کل زنان عفیف ایرانی نسبت داده تا ارتباط نامشروع را علاوه بر دختران و پسران برای زوجین متاهل نیز عادی سازی کند. بعد از احضار نامبرده در تحقیقات مشخص می‌شود که حتی روانشناس هم نیست.

نفر دوم که خود پزشک است با ادبیاتی جدید نوزادان حاصل از ارتباط نامشروع (البته اگر ادعایش درست باشد) را تطهیر کرده و با خلق واژه سینگل مام سعی در قهرمان‌سازی از این به اصطلاح مادران مجرد می‌کند.

اما خطر کجاست؟

قرآن کریم بر خلاف اکثر دستورالعمل‌ها و عبادات که به کلیات بسنده کرده و حتی تعداد رکعات نماز به عنوان ستون دین را نیاورده، وقتی به موضوع ازدواج می‌رسد یک به یک محارم را نام می‌برد و جزء به جزء توضیح می‌دهد که ازدواج با چه کسانی مجاز است و با چه کسانی ممنوع!

از این رو بر خلاف بسیاری از احکام و مناسک دینی در موضوع محارم، میان تمام مذاهب اسلامی هیچ اختلافی نیست تا نسل مسلمین را از حرامزادگی باز دارد.

ممکن است عده‌ای بگویند فرزند حاصل از ارتباط نامشروع خود گناهی ندارد که نکته درستی است، اما اثر وضعی این نطفه ناپاک بر افکار و افعال بشر چه خود انسان بخواهد چه نخواهد موثر است. از این رو است وقتی ده نفری که مرکب‌های خود را نعل تازه زده و بر پیکر مطهر حضرت سیدالشهدا تازیدند وقتی اصل و نسبشان بررسی شد همگی آنها حرامزاده بودند.

در تمام ادیان حتی ادیان غیرالهی ازدواج امری مقدس و ارتباط نامشروع امری مذموم شمرده شده و فرزند حاصل ارتباط نامشروع در هیچ دین و آئینی پذیرفته نیست.

یکی از بدترین توهین‌های ممکن در تمام ادوار بشری و همه قومیت‌ها و ادیان انتساب حرامزاده به افراد است تا حتی ترامپ قمارباز نیز که عده‌ای در غرب و آمریکا مدعی حرامزادگی او هستند، وقتی در جریان بازکردن تنگه هرمز به بن‌بست می‌رسد با عصبانیت در پست خود ایرانیان را حرامزاده خطاب می‌کند. صفتی که بیشتر از همه خود سزاوار اوست.

دو نفر فوق‌الذکر سریعاً توسط دستگاه قضا فراخوانده شدند تا به ارائه مستندات ادعا‌های خود بپردازند که دستشان خالی بود.

شاید عده‌ای تصور کنند این افراد برای دیده‌شدن این سخنان را بر زبان می‌آورند، اما بنده معتقدم این کلیپ‌ها پازلی کوچک از نقشه بزرگتر صهیونیسم برای اضمحلال جامعه معتقد ایرانی است.

باید جلوی این بازی خطرناک ایستاد و رأفت و تساهل در اینجا محلی از اعراب ندارد.

منبع: فارس