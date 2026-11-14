باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با اعزام هیات تجاری اتاق تهران به چین، دفتر نمایندگی این اتاق در خورگوس افتتاح شده و جلیل ادیبی به عنوان نماینده این اتاق در خورگوس معرفی شد. تقویت ارتباط میان بنگاه‌های تجاری ایرانی و چینی، معرفی شرکای معتبر و حمایت از بخش خصوصی ایران در بازار‌های چین و آسیای مرکزی از جمله اهداف راه‌اندازی این نمایندگی عنوان شده است.

خورگوس در مرز دو کشور چین و قزاقستان است که محل اتصال خطوط آهن دو کشور به شمار می‌رود؛ بندر خشک خورگوس یکی از بزرگترین و دورترین مراکز لجستیک روی زمین از دریا‌ها است.

اتاق تهران و اتاق بازرگانی بین‌المللی خورگوس سال گذشته با امضای تفاهم‌نامه همکاری، چارچوبی مشترک برای توسعه مناسبات تجاری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی و لجستیکی بندر خشک خورگوس ترسیم کردند. در مسیر اجرای این تفاهم‌نامه، دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی بین‌المللی خورگوس در مردادماه سال جاری و همزمان با سفر هیات تجاری این اتاق به تهران افتتاح شد. در ادامه این روند و چهار ماه پس از استقرار نماینده اتاق خورگوس در اتاق تهران، دفتر رسمی نمایندگی اتاق تهران در خورگوس نیز به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که سال گذشته محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران و ما فومینگ، رئیس اتاق بازرگانی بین‌المللی خورگوس آن را به امضا رسانده‌اند، طرفین نسبت به تبادل اطلاعات و هیئت‌های تجاری، معرفی فرصت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، توسعه همکاری‌های لجستیکی، تسهیل حضور فعالان بخش خصوصی در بازار‌های طرفین و بسترسازی برای افزایش مبادلات تجاری توافق کرده‌اند. همچنین، یکی دیگر از محور‌های مورد توافق، ایجاد دفتر نمایندگی اتاق تهران در خورگوس و بالعکس بود که با حضور هیئت اعزامی اتاق تهران در خورگوس به سرانجام رسید.

جلیل ادیبی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خورگوس با اشاره به امضای تفاهم‌نامه مشترک میان دو اتاق و یکی از بند‌های آن مبنی بر ایجاد دفاتر نمایندگی برای سرعت‌بخشیدن به فرایند‌های تجاری گفت: برقراری ارتباط میان بنگاه‌های اقتصادی دو کشور، ارائه تسهیلاتی برای بهبود سازوکار‌های حمل‌ونقل و لجستیک، بهینه‌سازی فرصت‌های اقتصادی، اعزام هیئت‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌هایی برای عرضه محصولات از جمله محور‌های توافق دو اتاق تهران و خورگوس است.

ادیبی با بیان اینکه یکی از مهمترین موضوعات مورد تاکید در این تفاهم‌نامه، تبادل اطلاعات در حوزه‌های مربوط به قوانین و مقررات است و اتاق تهران تلاش می‌کند، تازه‌ترین ضوابط و آیین‌نامه‌های مرتبط با تجارت با کشور چین را به بنگاه‌های اقتصادی ایران منعکس کند افزود: آگاهی‌بخشی درباره سایر موضوعات تجاری همچون هزینه‌ها و قوانین گمرک نیز در این چارچوب در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی توضیحاتی را درباره موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی شهر خورگوس (Khorgos) ارائه کرد و گفت: شهر خورگوس در ایالت خودمختار قزاق‌نشین ایلی در مرز چین و قزاقستان قرار دارد و ایالت ایلی خود یکی از ایالات خودمختار اویغورنشین سین‌کیانگ است.

ادیبی با بیان اینکه «سین کیانگ از ظرفیت‌های قابل توجهی در زمینه تجهیزات فنی، کشاورزی مدرن و پلتفرم‌های تجارت الکترونیک برخوردار است» خاطرنشان کرد: اتاق تهران از دو سال پیش این منطقه را به‌عنوان یکی از شهر‌های راهبردی برای همکاری‌های اقتصادی با نواحی شمال غربی و شمال شرقی چین در نظر گرفته و ارتباطات خود را با بخش‌خصوصی این منطقه مانند اتاق بازرگانی بین‌المللی خورگوس گسترش داده است.

وی توضیح داد که در سه ماه گذشته، اقدامات متنوعی در زمینه همکاری‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال، تقویت توانمندی فعالان اقتصادی حوزه تجارت الکترونیک و توسعه ارتباطات گمرکی انجام شده است.

به‌گفته ادیبی، دفتر نمایندگی اتاق تهران مستقر در اتاق بازرگانی بین‌المللی خورگوس، فقط کاربرد یک دفتر اداری را نداشته و امکان همکاری با طرف چینی در بخش‌های سرمایه‌گذاری، انرژی، صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی را فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد که خورگوس، نقطه اتصال چین به اروپا بوده و با تکیه بر اتصال شبکه‌های ریلی، نقش مهمی در انتقال کانتینر، حمل‌ونقل ترکیبی و جابه‌جایی کالا میان شرق و غرب ایفا می‌کند. کاهش زمان و هزینه حمل‌ونقل، تنوع‌بخشی به مسیر‌های تجارت و ایجاد پیوند عملیاتی میان چین، آسیای مرکزی و اروپا از جمله مزیت‌های بهره‌گیری از ظرفیت این بندر خشک برای فعالان اقتصادی ایران به‌ویژه در توسعه مسیر‌های جایگزین تجاری و تقویت اتصال به شبکه اوراسیا به شمار می‌رود.

اتاق تهران و اتاق بازرگانی بین‌المللی تولید و سازندگی سین‌کیانگ تفاهمنامه همکاری امضا کردند

همچنین در نشست مشترک رئیس و دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با نمایندگان اتاق بازرگانی بین‌المللی تولید و سازندگی استان سین‌کیانگ، ضمن معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های صنعتی و تجاری دو طرف، زمینه‌های همکاری در بخش لجستیک، کشت فراسرزمینی، چگونگی اجرای پروژه‌های مشترک و سازوکار‌های دستیابی به توافق‌های تجاری دوجانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان این نشست، طرفین با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، یک تفاهم‌نامه همکاری نیز به امضا رساندند.

هیات اعزامی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به چین که سرپرستی آن را محمود نجفی‌عرب، رئیس این اتاق بر عهده دارد، در ادامه برنامه کاری خود با مسئولان اتاق بازرگانی بین‌المللی تولید و سازندگی استان سین‌کیانگ ملاقات کرده و به معرفی توانمندی‌های بخش‌خصوصی ایران پرداخت.

رئیس اتاق تهران در ابتدای این نشست با ابراز خرسندی از فرصت ایجادشده برای گفت‌و‌گو و تفاهم میان دو نهاد و توسعه همکاری‌های فی‌مابین اتاق تهران و اتاق بازرگانی بین‌المللی تولید و سازندگی استان سین‌کیانگ، ضمن تشریح ظرفیت‌های اتاق تهران و تشکل‌ها و شرکت‌های بخش‌خصوصی ایران، ساختار این نهاد را معرفی کرد.

نجفی‌عرب گفت: تعامل موثر با سازمان‌های دولتی به‌منظور کاهش تعارضات، تقویت حکمرانی سازمانی، تسهیل امور تجاری و تلاش برای افزایش صادرات در بخش‌های تولیدی از جمله موضوعاتی است که اتاق تهران روی آنها تمرکز دارد.

در ادامه این جلسه، چن یونگ، معاون اجرایی اتاق بازرگانی بین‌المللی تولید و سازندگی استان سین‌کیانگ، توضیحاتی را درباره حوزه‌های فعالیت این نهاد ارائه کرد و گفت: اتاق بازرگانی بین‌المللی تولید و سازندگی استان سین‌کیانگ بیش از هر موضوعی بر توانمندسازی فعالان اقتصادی و آموزش نیروی انسانی متمرکز است.

وی با بیان اینکه «این نهاد بخش‌خصوصی مالک ۱۹ دانشگاه بزرگ، ۲۱ مرکز فنی و حرفه‌ای با بیش از ۱۷۰ هزار هنرجو، ۵۹۰ نهاد و کمیته وابسته و شبکه‌ای مشتمل بر ۶۰ هزار بنگاه تولیدی است» افزود: این مجموعه با ۳۸ اتاق بازرگانی در ۱۲ کشور قرارداد و پیوند همکاری رسمی داشته و حجم مبادلات خارجی آن بیش از ۱۰۰ میلیارد یوان برآورد می‌شود.

همچنین همکاری‌های علمی با دانشگاه‌های آسیای میانه به طور مستمر جریان دارد و از طریق فرصت‌های پژوهشی، مطالعاتی و تبادل دانشجو با این موسسات آموزشی همکاری می‌کند.

به گفته چن یونگ، محور‌های کلیدی دنبال‌شده توسط این اتاق بازرگانی بین‌المللی، تجاری‌سازی محصولات کشاورزی، فناوری‌های مرتبط با آب و فاضلاب، لجستیک، انبارداری و توسعه بنادر خشک است.

تولید ۴۰ درصد گوجه‌فرنگی منطقه سین‌کیانگ و صادرات آن، تولید یک‌سوم از پنبه چین و محصولات کشاورزی حوزه گندم و جو از جمله موضوعاتی است که روسای این اتاق بازرگانی به آن اشاره کردند.

در این نشست، نمایندگان دو شرکت بخش‌خصوصی چین در حوزه آب و مدیریت منابع آبی و صادرات قطعات خودرو حضور داشته و درخصوص توانمندی‌های خود و فرص‌ت‌های همکاری با شرکت‌های ایرانی توضیحاتی را ارائه کردند.

توسعه توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی به رغم تحریم‌ها

رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به توانمندی بنگاه‌های ایرانی در حوزه تولید قطعات یدکی خودرو و فناوری‌های آب، توضیح داد: با وجود محدودیت‌های موجود از جمله تحریم‌ها، این بنگاه‌ها از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردارند و مسیر توسعه فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند.

نجفی‌عرب همچنین از فعالان اقتصادی حاضر در این نشست دعوت کرد تا برای هم‌افزایی بیشتر با کسب‌وکار‌های ایرانی در نمایشگاه «ایران اکسپو» حضور یابند.

وی با اشاره به مشکلاتی که پس از جنگ ۴۰ روزه و محاصره دریایی برای حمل کالا و صادرات از مسیر دریا ایجاد شده، پیشنهاد کرد با همکاری اتاق بازرگانی بین‌المللی تولید و سازندگی استان سین‌کیانگ، کریدور‌ها برای توسعه مراودات فی‌مابین تقویت شوند.

رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به نیاز وارداتی ایران به محصولاتی همچون پنبه و گندم گفت: اتاق بازرگانی بین‌المللی تولید و سازندگی سین‌کیانگ می‌تواند زمینه مذاکره مستقیم میان تولیدکنندگان این محصولات در استان و واردکنندگان ایرانی را فراهم کند.

برای رفع چالش‌های نقل‌وانتقال پول نیز امکان طراحی سازوکار‌های جایگزین برای تسویه‌های ارزی و استفاده از روش‌های غیر دلاری قابل پیگیری است.

در ادامه، چهار پیشنهاد از سوی طرف چینی مطرح شد که اعزام هیئت ارزیابی و تجاری از سین‌کیانگ به تهران، دعوت رسمی از نمایندگان اتاق تهران برای حضور در نمایشگاه آسیا-اروپا در ارومچی، معرفی نقطه تماس مشترک و حضور در نمایشگاه ایران اکسپو از جمله این پیشنهادات بود.

طرف چینی همچنین خواستار تعیین نمایندگانی مشخص در راستای تعامل دو اتاق تهران و سین‌کیانگ برای پیشبرد پرونده‌های داوری تجاری، حل مسائل گمرکی و اجرای بند‌های تفاهم‌نامه شد. همچنین دعوت رسمی رئیس اتاق تهران از تجار و مدیران مجموعه‌های تابعه XPCC برای حضور در پاویون‌های ایران اکسپو و برگزاری جلسات تجاری مشترک (B۲B) مورد استقبال طرف چینی قرار گرفت.

در پایان این نشست نیز تفاهم‌نامه‌ای میان اتاق‌های تهران و سین‌کیانگ منعقد شد و طرفین توافق کردند که همکاری‌های خود را در آینده نزدیک گسترش دهند.