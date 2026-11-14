عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که با معافیت مالی حقوق‌بگیران و اصناف خرد و دریافت مالیات واقعی از ۱۰ درصد افراد پردرآمد جامعه، می‌توان درآمد مالیاتی کشور را تا یک و نیم برابر بودجه فعلی افزایش داد و وابستگی به درآمد‌های نفتی را کاهش داد.  

باشگاه خبرنگاران جوان -  محسن زنگنه با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار مالیاتی، اظهار داشت که اگر اصلاحات هدفمندی در بخش مالیات بر درآمد انجام شود، می‌توان بودجه دولت را بدون تکیه بر نفت، به شکلی چشم‌گیر افزایش داد. وی تصریح کرد: «اگر حقوق‌بگیران با سطوح درآمدی بالا (در بازه ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان) از مالیات معاف شوند و در مقابل، اصناف خرد نیز تا سقف درآمدی یک میلیارد تومان در سال از پرداخت مالیات مستثنی گردند، بخش بزرگی از جامعه از این فشار مالی خارج می‌شود.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر دقت در وصول مالیات، افزود: «اگرچه حدود ۹۰ درصد جامعه نیازی به پرداخت مالیات ندارند، اما تمرکز اصلی باید بر ۱۰ درصد باقی‌مانده از جامعه باشد که مشمول پرداخت مالیات هستند. چنانچه این گروه به درستی و با دقت مالیات خود را پرداخت کنند، می‌توان از محل همان منابع، بودجه‌ای معادل یک و نیم برابر بودجه فعلی دولت (که تقریباً ۸ هزار میلیارد تومان است) تامین کرد.»

وی در پایان خاطرنشان کرد که تحقق این رویکرد، نه تنها مشکل تامین بودجه را حل می‌کند، بلکه ضرورت اتکای دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی را به طور کامل از میان می‌برد.

برچسب ها: مالیات ، پرداخت مالیات ، اقتصاد کشور
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