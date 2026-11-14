سنگر مساجد فارس پُر از عطر یار مهربان شد

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین حسین امیدی به مناسبت فرارسیدن هفته کتاب و کتابخوانی ضمن تشریح برنامه‌های این هفته در جمع خبرنگاران، گفت: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از ۲۳ الی ۳۰ آبان‌ماه، بیش از ۵۰ برنامه کاربردی در کتابخانه‌های کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد استان فارس با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی، جذب جوانان و نوجوانان به کتابخانه مساجد، انس بیشتر عموم مردم به ویژه نسل جوان با کتاب و ترغیب به مطالعه کتب دینی و مفید برگزار می‌شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد استان فارس خاطرنشان کرد: یکی از فعالیت‌های کانون‌های مساجد، فعالیت‌های کتابخانه‌ای است که در کنار برنامه‌های دیگر مذهبی و فرهنگی دنبال می‌شود و به ۲ صورت کتابخانه مخزنی و باز (شبستانی) و در ۲ یا سه شیفت به علاقمندان به خصوص جوانان و نوجوانان خدمات ارائه داده می‌شود.

او با بیان اینکه فعالیت کتابخانه‌های مساجد به اوقات فراغت فصل تابستان محدود نمی‌شود و در تمام فصول سال جهت خدمت‌رسانی آمادگی دارند، افزود: نوجوانان و جوانان و نیز اقشار مختلف مردم از ظرفیت مطمئن و امن کتابخانه‌های مساجد به عنوان محل مطالعه استفاده می‌کنند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فارس با اشاره به برنامه‌های هفته کتاب، اظهار کرد: بازدید از کتابخانه‌ها و تقدیر از مسئولان و کتابداران مساجد، سخنرانی ائمه جماعات مساجد درباره کتاب و کتابخوانی و نقش مطالعه در افزایش سطح فرهنگ عمومی در جمع نمازگزاران، تشکیل حلقه‌های کتابخوانی، فراخوان اهدای کتاب در قالب «نذر فرهنگی» از سوی نمازگزاران به کتابخانه‌های مسجد و تجلیل از اعضای فعال کتابخانه‌ها توسط کانون‌ها، غبار روبی کتابخانه‌های مساجد در هفته کتاب برگزار می‌شود.

امیدی از تداوم اجرای طرح «شنبه‌های کتاب» با هدف افزایش سرانه مطالعه و در قالب معرفی کتاب همزمان با سراسر کشور در کانون‌های مساجد فارس خبر داد و گفت: ترویج مطالعه با استفاده از ابزار هنر و اجرای برنامه‌های هنری، برپایی نمایشگاه‌های کتاب محله محور به میزبانی مساجد، برگزاری پویش‌ها و مسابقات کتابخوانی، حضور کتابداران و اعضای کتابخانه‌ها در میعادگاه نمازجمعه، گلزار شهدا، دیدار با شخصیت‌های برجسته فرهنگی و نویسندگان اهل قلم استان، برگزاری جلسات نقد کتاب نیز برای اجرا به کانون‌ها و کتابخانه‌های مساجد پیشنهاد و ابلاغ شده است.

او همچنین، برپایی غرفه‌های سیار کتاب توسط کانون‌های فرهنگی هنری در اجتماع شبانه، پارک‌ها، پیاده راه‌ها، ایستگاه‌های اتوبوس و مراکز خرید، برگزاری کارگاه قرائت یک داستان کوتاه، توزیع کتاب‌های موضوعی در سطح کتابخانه‌های مساجد، راه اندازی انجمن اصحاب قلم ویژه نویسندگان مسجدی را از دیگر برنامه‌های هفته کتاب در مساجد برشمرد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فارس همچنین افزود: کتاب «سرباز روز نهم» با تقریظ رهبر شهید انقلاب ویژه حلقه‌های کتابخوانی کانون‌های مساجد سراسر کشور در قالب پویش ملی تولید فرآورده‌های فرهنگی هنری از این کتاب به اجرا درخواهد آمد که تعدادی از این کتاب بین حلقه‌های کتابخوانی استان توزیع شده و قرار است که در قالب این پویش ملی، تولید نمایشنامه، معرفی کتاب در طرح ملی «شنبه‌های کتاب مساجد»، معرفی کتاب در حلقه‌های کتابخوانی، تولید پادکست، شعر، خوشنویسی، نقاشی، سرود و دیگر قالب‌ها دنبال شود و به آثار برتر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

منبع: کتابخانه‌های فارس