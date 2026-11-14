باشگاه خبرنگاران جوان- سیدمحمد شروین اسبقیان در مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون کاراته، با اشاره به ضرورت تقویت ساختار مدیریتی فدراسیون‌ها اظهار داشت: جلسات هیأت رئیسه فدراسیون‌ها باید به‌صورت ماهانه برگزار شود، چرا که این جلسات در پیشبرد امور و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر، نقش مهمی دارند.

وی همچنین بر ضرورت برگزاری مجامع عمومی هیأت‌های استانی تأکید کرد و افزود: مجامع عمومی باید در همه استان‌ها برگزار شود. بازدیدهای سرزده بازرس از هیأت‌ها نیز اقدام مناسبی است که به تقویت نظارت و ارزیابی عملکرد این مجموعه‌ها کمک می‌کند.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، عملکرد کاراته ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا را قابل قبول ارزیابی کرد و با اشاره به جایگاه این رشته در ورزش کشور گفت: کاراته از رشته‌های باسابقه ورزش ایران است و حتی بسیاری از علاقه‌مندان، ورزش‌های رزمی را با این رشته شناخته‌اند. با توجه به ظرفیت و جایگاه کاراته، انتظار از این فدراسیون بالاست و باید برای کسب مدال‌های خوشرنگ‌تر و افزایش موفقیت‌های بین‌المللی تلاش بیشتری صورت گیرد.

اسبقیان با اشاره به سوابق قهرمانی و مربیگری رئیس فدراسیون کاراته تصریح کرد: رئیس این فدراسیون خود از قهرمانان ملی است و سابقه سرمربیگری تیم ملی را نیز دارد، بنابراین انتظار می‌رود کاراته با تکیه بر ظرفیت‌های موجود، جایگاه خود را در رقابت‌های پیش رو ارتقا دهد و موفقیت‌های بیشتری به دست آورد.

وی در ادامه، استعدادیابی را از موضوعات مهم و ضروری ورزش کشور دانست و با تأکید بر نقش ورزشکاران سازمان‌یافته در شناسایی و پرورش استعدادها، اظهار داشت: تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته کشور باید از چهار میلیون نفر فعلی به بیش از ۱۰ میلیون نفر افزایش یابد. این موضوع در فدراسیون کاراته نیز باید با جدیت دنبال شود و هر استان برای افزایش جامعه ورزشکاران سازمان‌یافته خود هدف‌گذاری کند، چراکه استعدادهای ورزشی از دل همین جامعه شناسایی می‌شوند.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان همچنین به فراهم شدن زیرساخت اختصاصی برای فدراسیون کاراته اشاره کرد و گفت: با تدابیر وزیر ورزش و جوانان، کمپ اختصاصی در اختیار این فدراسیون قرار گرفته و فدراسیون نیز برای تجهیز آن اقدام کرده است. برخورداری کاراته از یک کمپ اختصاصی، اتفاقی بزرگ و ظرفیتی ارزشمند برای این رشته به شمار می‌رود که قطعاً در مسیر توسعه و اعتلای کاراته نقش مؤثری خواهد داشت.

اسبقیان همچنین با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ورزش اظهار داشت: فدراسیون‌ها باید در راستای تأکیدات وزیر ورزش و جوانان، استفاده از هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های روز را در حوزه‌هایی مانند استعدادیابی، پیشگیری از آسیب‌های ورزشی و سایر بخش‌های مرتبط مورد توجه قرار دهند. علمی کردن ورزش از خواسته‌های جدی وزیر ورزش و جوانان است و امیدوارم فدراسیون کاراته هم با برنامه‌ریزی مناسب در این مسیر گام بردارد.

وی با اشاره به حمایت دولت از ورزش و تقدیر از موفقیت‌های اخیر ورزش ایران، از جمله دستاوردهای کاراته، ابراز امیدواری کرد روند موفقیت‌های این رشته با سیر صعودی ادامه یابد و کاراته بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود، دستاوردهای قابل توجه‌تری در عرصه‌های ملی و بین‌المللی کسب کند.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، تعامل میان وزارت ورزش و جوانان و کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک را هم ظرفیتی ارزشمند برای ورزش ایران دانست و تأکید کرد: تعامل بسیار خوبی میان این مجموعه‌ها وجود دارد و باید از این ظرفیت در راستای توسعه ورزش کشور و حمایت از رشته‌های مختلف بهره برد.

اسبقیان در پایان، درباره موضوع کمبود فضای سالن برای هیئت کاراته استان خوزستان نیز گفت: این موضوع را پیگیری کرده‌ام و در همین زمینه با مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان گفت‌وگو داشته‌ام تا مشکل موجود برطرف شود.

منبع: وزارت ورزش