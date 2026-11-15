باشگاه خبرنگاران جوان - این روزها، یکی از مهم‌ترین راهبردهای دشمن برای فشار بر کشور، ایجاد یک محاصره زمینی، دریایی و هوایی برای حوزه اقتصادی است و ظرفیت کشورهای همسایه و بازارهای بزرگ صادراتی و وارداتی که از مبادی کشورهای همسایه می‌تواند انجام شود از اهمیت بیشتری برای کشور برخوردار است.

آمریکا با تشکیل کارگروه جدیدی به نام «دروازه آهنین» به دنبال گسترش فشارها بر ایران و محدود کردن مسیرهای انتقال کالا و تجهیزات به ایران است و بر اساس گزارش الجزیره، این کارگروه در ادامه محاصره دریایی و هوایی ایران شکل گرفته است و مأموریت شناسایی و مختل کردن مسیرهای زمینی و دریایی، انتقال تجهیزات نظامی، فناوری‌های دوگانه و کالاهای تحریمی است.

یکی از محورهای مهم این طرح، نظارت روی مسیرهای ارتباطی ایران در منطقه به ویژه دریای خزر و مسیرهای تجاری مرتبط با روسیه است؛ هرچند سنتکام به طور مستقیم از روسیه نام نبرده است، اما کارشناسان درمورد امکان اجرای کامل این مأموریت تردید دارند.

ایران با ۷ کشور مرز مشترک دارد و کنترل همه مسیرهای تجاری بدون همکاری دولت‌های منطقه کار ساده‌ای نیست و طراحی واشنگتن برای از پا درآوردن ایران به محاصره دریایی و هوایی به نتیجه نرسیده است و حالا، اثربخش بودن این ماجراجویی جدید نیز، با تردیدهای فراوان روبه‌روست.

محمّد هادی دریایی، معاون امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه، درمورد ظرفیت کشورهای همسایه و استفاده‌ کشور از این حوزه‌ها برای مقابله با محاصره اقتصادی گفت: خوشبختانه، ما از نظر فرهنگی، اقتصادی، ژئوپلیتیک و استراتژیک ظرفیت‌های بسیار بالایی داریم و این ظرفیت بالا به دلیل حوزه‌های تمدنی و فرهنگی است که با کشورهای همسایه داریم. به همین دلیل، توانمندسازی‌های ظرفیت‌های داخلی، تسهیل مبادی ورودی و خروجی به ویژه گمرکات و زیرساخت‌های مربوط به آن و تسهیل فرآیند مراودات تجاری باعث می‌شوند که بتوانیم از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم. زیرا ظرفیت برای همکاری و توسعه آن وجود دارد و کشورها درک متقابل از یکدیگر دارند.

دریایی ادامه داد: چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور نشان می‌دهد که کشورهای همسایه و اسلامی از اولویت‌های ما در مناسبت‌های اقتصادی هستند و این ظرفیت‌ها در برخی از حوزه‌ها تقویت شده‌اند و خوشبختانه، با نگاه ویژه‌ای که دولت و سایر بازیگران اقتصاد دارند امیدوار هستیم که در بعضی از حوزه‌ها این ظرفیت‌ها گسترش پیدا کنند و آن چیزی که مهم است این است که چالش‌ها و موانعی که برای این فرصت‌ها وجود دارند را شناسایی کنیم و بتوانیم فرآیند مبادلات را افزایش دهیم و تسهیل کنیم.

معاون امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه گفت: یک سری قوانین و مقررات برای سهولت این مناسبت‌ها و تجارت و بازرگانی با کشورهای همسایه و اوراسیا داریم و پیوستن ما به ساز و کار این پیمان همکاری‌هایی که تسهیل مبادلات تجاری را به همراه دارد کمک‌کننده است.

دریایی ادامه داد: در تاریخ‌های ۱۹ و ۱۸ آبان ماه، کمیسیون‌های مشترک ایران و ارمنستان را داشتیم و تفاهم‌های بسیار خوبی صورت گرفت. زیرا ارمنستان از نظر ژئوپلیتیک و مناسبت‌ها برای ما بسیار مهم و راه ورود به منطقه اوراسیاست و هم از نظر مواصلاتی و هم از لحاظ تأمین موارد تجاری و اقتصادی می‌تواند در تکمیل فرآیند کریدوری به ما کمک کند.

معاون امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه گفت: در ۱۹ آبان ماه، کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و ارمنستان به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد و تفاهم‌‌های بسیار خوبی در عرصه‌هایی انجام شد که به ما کمک می‌کند تا در شرایط فعلی، بتوانیم از ظرفیت‌های موجود بین ایران و ارمنستان بیشتر استفاده کنیم و این تفاهم‌‌ها پلی برای کل منطقه اوراسیاست و برای کشور ما بسیار مهم است.

دریایی مطرح کرد: ما در حوزه‌های مربوط به انرژی، زیرساخت، گمرکات، کشاورزی، بهداشت، سرمایه‌گذاری و موضوعات مرتبط با فناوری‌های پیشرفته توانستیم به تفاهم‌های خوبی دست پیدا کنیم.