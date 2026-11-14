باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت بازرگانی چین روز شنبه اعلام کرد نمایندگان تجاری این کشور و آمریکا روز جمعه در نخستین نشست شورای تجارت دو کشور، درباره تعرفه‌ها و دیگر مسائل اقتصادی مذاکره کردند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد دو طرف با هدایت توافق‌های مهم حاصل‌شده در دیدار سران چین و آمریکا، گفت‌و‌گو‌هایی صریح، عمیق و سازنده درباره تعرفه‌ها، سازوکار کاهش متقابل تعرفه‌ها به ارزش ۳۰ میلیارد دلار برای هر طرف، تجارت محصولات کشاورزی و دیگر موضوعات مورد توجه مشترک انجام دادند.

به گفته وزارت بازرگانی چین، این رایزنی‌ها با هدف اجرای نتایج مذاکرات اقتصادی و تجاری پیشین دو کشور برگزار شد.

پیش‌تر کاخ سفید اعلام کرده بود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ۱۹ نوامبر در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دیدار خواهد کرد.

منبع: بریکینگ نیوز