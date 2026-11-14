دبیر جامعه روحانیت شیراز با بیان اینکه اقشار متوسط و کم‌درآمد با فشارهای اقتصادی مواجه‌اند، بر ضرورت اقدام جدی مسئولان برای کنترل قیمت‌ها، بهبود معیشت مردم و تقویت همزمان توان دفاعی کشور تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحی‌الدین طاهری در این دیدار با اشاره به شرایط حساس کشور و تحولات اخیر، بر ضرورت حفظ آمادگی و تقویت توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

او اظهار داشت: کشور باید ضمن حفظ آمادگی دفاعی و افزایش توانمندی‌های خود، با هوشیاری تحولات منطقه و عرصه بین‌الملل را دنبال کند و کشور را از حالت بلاتکلیفی بیرون آورد و توان بازدارندگی به حدی افزایش یابد که دشمن حتی در مخیله اش دیگر فکر تجاوز هم نداشته باشد و اگر هم لازم بود و مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا اجازه فرمودند بازدارندگی اتمی را هم دنبال کنند.

طاهری با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح شرایط جنگی و دیپلماسی کشور افزود: اقتدار در عرصه دفاعی باید در عرصه دیپلماسی نیز نمود داشته باشد و تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای باشد که منافع ملی و حقوق ملت ایران حفظ شود.

تولیت حرم مطهر حضرت سید علاءالدین‌حسین (ع) با تأکید بر ضرورت توجه به موضوع انتقام از دشمنان و مطالبات مردم در این زمینه، خاطرنشان کرد: مردم ایران در برابر دشمنان ایستادگی کرده‌اند و انتظار دارند مسئولان نیز با تدبیر، برنامه‌ریزی و حفظ آمادگی، پاسخ مناسبی به اقدامات خصمانه دشمنان بدهند و انتقام خون‌های به ناحق ریخته شده اقشار مختلف و در رأس آن قائد عظیم الشأن شهیدمان اعلی الله مقامه الشریف را با تمام قدرت از جنایتکاران بین المللی بگیرند.

طاهری در ادامه، مسئله معیشت مردم را از موضوعات مهم و ضروری کشور دانست و تصریح کرد: ثبات اقتصادی و کنترل قیمت‌ها نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری جامعه دارد. امروز خانواده‌های بسیاری، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد، با فشار‌های اقتصادی مواجه‌اند و مسئولان باید با جدیت برای کاهش این مشکلات اقدام کنند.

او، همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی گفت: مردم پای انقلاب و نظام ایستاده‌اند و وظیفه مسئولان است که با خدمت صادقانه، توجه به مطالبات مردم و برخورد قاطع با تخلفات، این اعتماد و همراهی را تقویت کنند.

دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به ضرورت انسجام در مواضع و اظهارنظر‌های عمومی، به‌ویژه در شرایط حساس کشور، اظهار داشت: تعدد و تشتت تریبون‌ها و اظهار نظر‌های غیرمسئولانه می‌تواند موجب ایجاد التهاب در جامعه شود؛ ازاین‌رو لازم است در مسائل کلان و موضوعات مرتبط با امنیت و منافع ملی، هماهنگی و انسجام بیشتری وجود داشته باشد.

او در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از خدمات و سوابق انقلابی و مدیریتی دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، سلام و ارادت خود را به ایشان ابلاغ کرد و برای وی در مسیر خدمت به کشور آرزوی توفیق و سربلندی داشت.

در این دیدار همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین آزادی‌خواه ضمن ابلاغ سلام و ارادت دکتر قالیباف، به بیان برخی مسائل و تحولات روز کشور و منطقه پرداخت و از دیدگاه‌ها و رهنمود‌های تولیت حرم مطهر ضمن بهره‌مندی تقدیر و تشکر نمود. 

در پایان این دیدار، حاضران ضمن زیارت حرم مطهر حضرت سید علاءالدین‌حسین (ع)، از حوزه علمیه محمودیه و برخی آثار هنری در این آستان مقدس نیز بازدید کردند.

منبع: جامعه روحانیت شیراز

برچسب ها: دبیر جامعه روحانیت شیراز ، ثبات اقتصادی ، کنترل قیمت‌ها ، تاب آوری جامعه
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