مصرف گاز در آذربایجان عربی طی هفته سوم آبانماه در مقایسه باهفته قبل از آن با افزایش ۱۷ درصدی به بیش از ۱۸۱ میلیون مترمکعب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - جمشید درستکار مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی گفت :بر اساس آمار استخراج شده میزان مصرف گاز در آذربایجان‌غربی در هفته سوم آبان‌ماه به ۱۸۱ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۵۶ مترمکعب رسید؛ رقمی که در مقایسه با مصرف بیش از ۱۵۵ میلیون مترمکعبی هفته دوم آبان افزایش حدود ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: این افزایش در شرایطی ثبت شده که از ۱۷ آبان، گاز نیروگاه‌های برق استان محدود شده است.

درستکار در ادامه با اشاره به افزایش تعداد مشترکان گاز استان گفت: تعداد مشترکان گاز آذربایجان‌غربی تا نیمه آبان‌ماه سال جاری به یک میلیون و ۲۹۲ هزار و ۶۳۱ مشترک رسیده است که از این تعداد، ۹۴۹ هزار و ۹۶۹ مشترک شهری و مابقی روستایی هستند. این آمار در مقایسه با سال گذشته بیش از ۵۰ هزار مشترک افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف خاطرنشان کرد: مشترکانی که در دوره سرد سال گذشته در پله‌های سوم و چهارم و رده پرمصرف و بد مصرف قرار داشتند، باید با مدیریت مصرف و رعایت الگوی صحیح استفاده از وسایل گرمایشی، میزان مصرف خود را کاهش دهند؛ چراکه تداوم مصرف بالا می‌تواند هزینه گازبهای سنگینی برای آنان به همراه داشته باشد.

‌وی همراهی مشترکان در مدیریت مصرف گاز را برای تأمین پایدار انرژی در فصل سرد سال ضروری دانست و از شهروندان خواست دمای منازل و محل کار خود را بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد نگه دارند.