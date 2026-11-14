مقامات اقتصادی و بین‌المللی دولت سنت‌پترزبورگ در نشست مشترک با هیات عالی‌رتبه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بر علاقه‌مندی و آمادگی خود برای گسترش همه‌جانبه روابط صنعتی و تجاری با ایران تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مقامات اقتصادی و بین‌المللی دولت سنت‌پترزبورگ در نشست مشترک با هیات عالی‌رتبه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بر علاقه‌مندی و آمادگی خود برای گسترش همه‌جانبه روابط صنعتی و تجاری با ایران تاکید کردند.

در این نشست که در محل استانداری سنت‌پترزبورگ برگزار شد، نظامی مامیشف، نایب‌رئیس کمیته روابط خارجی این استانداری، ضمن اشاره به سوابق همکاری سنت‌پترزبورگ با استان‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله میزبانی از استانداران یزد و بوشهر و همچنین با یادآوری سفر رئیس سازمان شیلات و هیأت همراه به این استان، از تلاش‌های مستمر دکتر جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، جهت توجه خاص به همکاری‌های استانی بین دو کشور قدردانی کرد.

وی در ادامه بر آمادگی کامل خود برای توسعه مناسبات در همه زمینه‌های علمی، صنعتی، تجاری و اقتصادی با طرف ایرانی تصریح کرد.

در این نشست که مقامات بخش بین‌الملل و امور همکاری‌های صنعتی این استان از جمله اولگا گوریشینا نایب‌رئیس کمیته سیاست‌گذاری صنعتی، نوآوری و تجارت، رؤسای دپارتمان‌های توسعه صادرات و کنترل و هماهنگی پروژه‌های اقتصادی خارجی و همچنین نماینده انجمن تخصصی دیپلماسی بین‌المللی نیز حضور داشتند، طرف روس همکاری در حوزه‌های صنایع معدنی، کشتی‌سازی، داروسازی، فناوری اطلاعات (IT)، امور علمی، صادرات ماشین‌آلات، صنایع نفتی و ساخت‌وساز را از جمله محور‌های مورد نظر برای توسعه مناسبات برشمرد.

حسین افشاری، نایب‌رئیس ایمیدرو که در راس هیاتی متشکل از مدیران ارشد این سازمان و جمعی از فعالان صنایع معدنی به سنت‌پترزبورگ سفر کرده است، ضمن برشمردن توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مرتبط با صنعت معدن، آمادگی کامل این سازمان را برای گسترش روابط صنعتی، علمی و تجاری ابراز داشت.

افشاری همچنین ضمن تشریح ظرفیت‌های معدنی و فولادی ایران، شرکت‌های بزرگ و توانمند کشورمان را که در نمایشگاه متالورژی سنت‌پترزبورگ (Metal Expo ۲۰۲۶) حضور یافته‌اند، معرفی کرد.

وی با دعوت از طرف‌های روس برای بازدید از پاویون جمهوری اسلامی ایران، خواستار هماهنگی برای حضور و مذاکره شرکت‌های فعال روسیه و سنت‌پترزبورگ در غرفه‌های ایران طی فرصت محدود نمایشگاه شد.

این درخواست با قول مساعد طرف روس همراه شد و در پی آن، در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۵، جمعی از شرکت‌های بزرگ روسی و سنت‌پترزبورگ فعال در صنایع معدنی و فولادی از پاویون ایران بازدید کرده و مذاکرات سازنده‌ای برای همکاری انجام دادند.

همچنین قائم‌مقام رئیس ایمیدرو با معرفی حسین زادبوم به‌عنوان نماینده این سازمان، خواستار تعیین نماینده‌ای از سوی استانداری سنت‌پترزبورگ برای پیگیری مشترک توافقات و همکاری‌ها شد که در پاسخ، طرف روس نیز رئیس یکی از ادارات ذی‌ربط را معرفی کرد.

در بخش پایانی نشست، مقامات سنت‌پترزبورگ خواستار قرار گرفتن این استان در جریان رویداد‌ها و همکاری‌های صنعتی و اقتصادی ایران و روسیه جهت مشارکت فعال شدند.

رایزن اقتصادی سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ خاطرنشان کرد که سفارت موارد مرتبط را طی یادداشتی به وزارت امور خارجه روسیه و با رونوشت به اتاق‌های بازرگانی روسیه و مسکو منعکس می‌کند و از این پس، استانداری و اتاق بازرگانی سنت‌پترزبورگ نیز به این فهرست افزوده خواهند شد.

در پایان، هیأت ایرانی از امضای تفاهم‌نامه با دانشگاه علوم و فناوری مسکو (MISIS) پس از پایان نمایشگاه خبر داد که با استقبال طرف روس و ابراز آمادگی آنها برای شکل‌گیری همکاری‌های مشابه میان مراکز علمی و صنعتی سنت‌پترزبورگ و ایران همراه شد.

برچسب ها: معدن ، تجارت
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