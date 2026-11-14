باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - توحید شیریزاد در گفتگو با برنامه تلویزیونی «نگاه مردم»، با هدف جلوگیری از تخریب ظرفیت‌های اکولوژیک استان، از اعمال نظارت مستقیم بر فرآیند توسعه خبر داد.

نظارت بر زمین‌های شخصی و منابع طبیعی

وی با شفاف‌سازی درباره محدوده این سیاست‌ها تأکید کرد: «این ممنوعیت صرفاً محدود به پروژه‌های دولتی نیست؛ بلکه شامل تمامی طرح‌های بخش خصوصی نیز می‌شود. حتی اگر یک سرمایه‌گذار قصد داشته باشد در زمین‌های شخصی خود فعالیت جدیدی آغاز کند یا از اراضی منابع طبیعی استفاده نماید، حتماً باید از تأییدیه کارگروه آمایش استان برخوردار شود.»

اصلاح الگوی استقرار صنایع و مبارزه با آلودگی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی البرز همچنین از آغاز عملیات شناسایی واحدهای صنعتی مستقر در استان خبر داد. وی افزود: «با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی، در حال شناسایی واحدهایی هستیم که مصرف بی‌رویه آب و انرژی دارند و یا عامل اصلی آلودگی هوا، آب و خاک در استان محسوب می‌شوند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد که هدف نهایی، نه تنها مدیریت بارگذاری‌های جدید، بلکه بازنگری در وضعیت واحدهای موجود و انتقال صنایع آلاینده و آب‌بر از استان البرز است تا از ظرفیت‌های باقی‌مانده استان محافظت شود.