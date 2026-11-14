باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - سید مسعود خاتمی رئیس قطب علمی ترومای کشور در نشست خبری پنجمین کنگره ملی تروما گفت: بررسی ها نشان می دهد که ایران در بین ۱۰ کشور اول دنیا در زمینه بروز تصادفات است و جزو حادثه خیز ترین کشورها هستیم.

به گفته وی حوادث جاده ای در ایران بالا است باید برنامه ریزی بیشتری در این خصوص انجام شود.

خاتمی بیان کرد: الان قطب تروما در کشور تشکیل شده است و انتظار می رود که وزارت های مرتبط همکاری و تعامل کامل داشته باشند. باید برنامه ریزی کرد تا میزان تلفات در تصادفات جاده ای در کشور کاهش پیدا کند.

در ادامه مراسم، حسن علی محبی جانشین رئیس قطب علمی تروما گفت: الان کارهای آموزشی برای کادر درمان در زمینه تروما و درمان بهتر انجام می شود.

وی افزود: در زمینه حوادث جاده ای نسبت به جمعیت کشور در جهان اول هستیم. بررسی ها نشان می دهد که در شش ماه اول امسال ۱۰۳۰۰ نفر بر اثر بروز تصادفات فوت کرده اند.

محبی بیان کرد: بررسی‌ها نشان می دهد که مرگ های قابل پیشگیری در کشور حدود ۵۰ هزار مورد است که ۲۰ هزار فوتی بر اثر حوادث ترافیکی است.

وی تاکید کرد: آموزش،اصلاح خودرو و جاده همچنین اصلاح قوانین پیشگیری کننده از عوامل موثر در کاهش حوادث ترافیکی است.عدم مصرف داروهای خواب آور در هنگام رانندگی از جمله عوامل کاهش حوادث و فوتی های ناشی از تصادفات است.

در ادامه مراسم، شهرام بلند پرواز مسئول تحقیقات ترومای شیراز گفت: مصدومان و‌ معلولان ناشی از تصادفات موضوعی مهمی محسوب می شود.

به گفته وی ، نزدیک به ۱۰۰۰ نفر در کنگره ثبت نام کرده اند. در این کنگره ۲۴ مقاله تایید شده و افراد سخنرانی می کنند.