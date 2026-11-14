باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - بررسی‌های علمی نشان می‌دهد که میزان بارگذاری جمعیتی در شهرستان فردیس حدود ۱۹.۸ برابر و در شهر کرج حدود ۴.۸ برابر توان اکولوژیک این مناطق است. کارشناسان هشدار می‌دهند این وضعیت ناشی از مدیریت ناقص فضای شهری و جذب سرریز جمعیت تهران، کیفیت زندگی شهروندان البرزی را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.

سعید آوینی، عضو شورای علمی اندیشکده حکمرانی استان البرز، در گفتگو با برنامه تلویزیونی «نگاه مردم»، از وضعیت بحرانی ظرفیت‌های اکولوژیک در استان البرز خبر داد.

وی با اشاره به اینکه البرز به دلیل نزدیکی به پایتخت، با فشار بی‌سابقه جمعیت روبه‌رو است، گفت: «بسیاری از مهاجرانی که توان مالی سکونت در تهران را ندارند، به البرز می‌آیند و این امر منجر به افزایش ناگهانی جمعیت شده است؛ وضعیتی که برنامه‌ریزی‌های فعلی را با چالش جدی مواجه می‌کند.»

بارگذاری سنگین در فردیس و کرج

آوینی با ارائه آمارهای تکان‌دهنده اظهار داشت: «بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، میزان بارگذاری جمعیتی در شهرستان فردیس حدود ۱۹.۸ برابر و در شهر کرج حدود ۴.۸ برابر توان اکولوژیک این مناطق برآورد شده است.» وی افزود که این اعداد نشان‌دهنده فشار بیش از حد بر زیرساخت‌ها و کاهش شدید کیفیت زندگی است.

محدودیت اختیارات، مانع مدیریت استان

این کارشناس برنامه‌ریزی با اشاره به چالش‌های حکمرانی منطقه‌ای، تأکید کرد که محدودیت اختیارات مدیریت استانی در برابر حجم عظیم مسئولیت‌ها، یکی از موانع اصلی در مدیریت بحران‌های جمعیتی است. وی افزود: «با وجود شعار تمرکززدایی، همچنان اختیارات مدیریت استان برای مقابله با تغییرات سریع اجتماعی و جمعیتی بسیار محدود است.»

توزیع نامتوازن جمعیت در استان

آوینی در پایان با بررسی الگوی فضایی استان، اشاره کرد که در حالی که کرج و فردیس محور اصلی سکونت هستند، سایر مناطق مانند اشتهارد (صنعتی) و طالقان (گردشگری) نقش‌های متفاوتی دارند، اما میانگین بارگذاری جمعیت در کل استان نیز حدود ۵ برابر توان اکولوژیک است که ضرورت بازنگری در تمامی طرح‌های توسعه را دوچندان می‌کند.