در حالی که هوش مصنوعی با سرعت خیره‌کننده‌ای در حال تغییر چهره صنایع و علم است، کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده بی‌محابا از این فناوری می‌تواند امنیت اطلاعات شخصی و ملی را به مخاطره بیندازد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - در حالی که هوش مصنوعی با سرعت خیره‌کننده‌ای در حال تغییر چهره صنایع و علم است، کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده بی‌محابا از این فناوری می‌تواند امنیت اطلاعات شخصی و ملی را به مخاطره بیندازد. 

میرزایی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات، در گفتگو با برنامه رادیویی «امروز البرز»، بر لزوم ایجاد تعادل میان بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و حفظ امنیت داده‌ها تأکید کرد.

میرزایی در گفتگو با برنامه رادیویی «امروز البرز» اظهار داشت که برخلاف فناوری‌های پیشین، هوش مصنوعی به دلیل توانایی در استدلال و تحلیل الگوها، ابزاری بسیار قدرتمند است. وی افزود: «اگر بخواهیم از ترس تهدیدات، از این فناوری دوری کنیم، عملاً خود را از قافله پیشرفت علمی و صنعتی جهان حذف کرده‌ایم.

شکاف میان سرعت علمی و امنیت داده‌ها

این کارشناس با اشاره به دستاوردهای چشمگیر هوش مصنوعی در کاهش زمان آزمایش‌های علمی (از سال به روز)، خاطرنشان کرد که رقابت جهانی بر سر تولید پردازنده‌ها و مدل‌های هوشمند، بسیار جدی است. با این حال، وی هشدار داد که این قدرت، همزمان به ابزاری نظامی و امنیتی نیز تبدیل شده است؛ به طوری که گزارش‌هایی از استفاده ارتش‌ها و رژیم صهیونیست از مدل‌های هوش مصنوعی در جنگ‌های اخیر منتشر شده است.

خطر پنهان در پرسش‌های روزمره

میرزایی با تحلیل رفتار کاربران افزود: «بسیاری از کاربران تصور می‌کنند پرسش از هوش مصنوعی، اقدامی بی‌خطر است، اما این پرسش‌ها حاوی اطلاعاتی از الگوهای ذهنی، موقعیت جغرافیایی و دغدغه‌های شخصی هستند که در صورت مدیریت نشدن، می‌تواند منجر به شناسایی دقیق هویت و موقعیت کاربر شود.

وی در پایان بر ضرورت افزایش سواد دیجیتال تأکید کرد و خواستار احتیاط کاربران در وارد کردن اطلاعات حساس (شخصی، شغلی یا سازمانی) به پلتفرم‌های هوش مصنوعی شد.

برچسب ها: هوش مصنوعی ، فناوری اطلاعات
خبرهای مرتبط
سرمایه گذاری کشور‌ها بر روی هوش مصنوعی
معاون پژوهشی مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور:
راه اندازی کارگاه‌های آموزش هوش مصنوعی در کشور:
۱۲ گاف بزرگ هوش مصنوعی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
توزیع شیر رایگان و کیک غنی‌شده در دبستان‌های البرز آغاز شد
ممنوعیت بارگذاری‌های جدید در البرز؛ پروژه‌های خصوصی و دولتی تحت نظارت کارگروه آمایش
بحران اکولوژیک در البرز؛ چرا توسعه صنعتی باید با «فیلتر محیط زیست» همراه شود؟
هوش مصنوعی؛ شمشیر دو لبه؛ فرصت طلایی پیشرفت یا تهدید امنیتی؟
انفجار جمعیت در البرز؛ فردیس ۱۹ برابر بیش از توان اکولوژیک خود بارگذاری شده است
آخرین اخبار
انفجار جمعیت در البرز؛ فردیس ۱۹ برابر بیش از توان اکولوژیک خود بارگذاری شده است
هوش مصنوعی؛ شمشیر دو لبه؛ فرصت طلایی پیشرفت یا تهدید امنیتی؟
بحران اکولوژیک در البرز؛ چرا توسعه صنعتی باید با «فیلتر محیط زیست» همراه شود؟
ممنوعیت بارگذاری‌های جدید در البرز؛ پروژه‌های خصوصی و دولتی تحت نظارت کارگروه آمایش
توزیع شیر رایگان و کیک غنی‌شده در دبستان‌های البرز آغاز شد
آخرین جزئیات از خشکیدگی ناگهانی سرو‌های نقره‌ای حاشیه سد کرج