باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - در حالی که هوش مصنوعی با سرعت خیره‌کننده‌ای در حال تغییر چهره صنایع و علم است، کارشناسان هشدار می‌دهند که استفاده بی‌محابا از این فناوری می‌تواند امنیت اطلاعات شخصی و ملی را به مخاطره بیندازد.

میرزایی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات، در گفتگو با برنامه رادیویی «امروز البرز»، بر لزوم ایجاد تعادل میان بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و حفظ امنیت داده‌ها تأکید کرد.

میرزایی در گفتگو با برنامه رادیویی «امروز البرز» اظهار داشت که برخلاف فناوری‌های پیشین، هوش مصنوعی به دلیل توانایی در استدلال و تحلیل الگوها، ابزاری بسیار قدرتمند است. وی افزود: «اگر بخواهیم از ترس تهدیدات، از این فناوری دوری کنیم، عملاً خود را از قافله پیشرفت علمی و صنعتی جهان حذف کرده‌ایم.

شکاف میان سرعت علمی و امنیت داده‌ها

این کارشناس با اشاره به دستاوردهای چشمگیر هوش مصنوعی در کاهش زمان آزمایش‌های علمی (از سال به روز)، خاطرنشان کرد که رقابت جهانی بر سر تولید پردازنده‌ها و مدل‌های هوشمند، بسیار جدی است. با این حال، وی هشدار داد که این قدرت، همزمان به ابزاری نظامی و امنیتی نیز تبدیل شده است؛ به طوری که گزارش‌هایی از استفاده ارتش‌ها و رژیم صهیونیست از مدل‌های هوش مصنوعی در جنگ‌های اخیر منتشر شده است.

خطر پنهان در پرسش‌های روزمره

میرزایی با تحلیل رفتار کاربران افزود: «بسیاری از کاربران تصور می‌کنند پرسش از هوش مصنوعی، اقدامی بی‌خطر است، اما این پرسش‌ها حاوی اطلاعاتی از الگوهای ذهنی، موقعیت جغرافیایی و دغدغه‌های شخصی هستند که در صورت مدیریت نشدن، می‌تواند منجر به شناسایی دقیق هویت و موقعیت کاربر شود.

وی در پایان بر ضرورت افزایش سواد دیجیتال تأکید کرد و خواستار احتیاط کاربران در وارد کردن اطلاعات حساس (شخصی، شغلی یا سازمانی) به پلتفرم‌های هوش مصنوعی شد.