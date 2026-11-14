باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سیدمحمد صفدری، تهیه‌کننده برنامه «دونقطه» درباره طراحی این برنامه گفت: نزدیک به ۱۸ ماه پیش تولید برنامه «دونقطه» را داشتیم. از همان ابتدا طرح این برنامه مورد استقبال مدیر شبکه دو قرار گرفت. در ابتدا بنا بود بازی‌ها به صورت فیزیکی باشد. اما طی جلساتی که با تیم هیات علمی برنامه داشتیم، به این نتیجه رسیدیم طرح را تغییر دهیم و به جای بازی‌های فیزیکی به سمت اجرای بازی‌هایی برویم که برای بچه‌ها راحت‌تر باشد و ساحت زبان فارسی حفظ شود.

صفدری ادامه داد: در فصل رویش برنامه را با لیگ ۶۴ نفری آغاز می‌کنیم. شرکت‌کنندگان از حدود ۲۲ استان انتخاب شدند. فکر می‌کنم تا ماه رمضان زمان پخش برنامه ادامه داشته باشد.