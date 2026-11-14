تهیه‌کننده برنامه «دونقطه» گفت: در فصل رویش شرکت‌کنندگان از حدود ۲۲ استان انتخاب شدند و پخش برنامه تا ماه رمضان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سیدمحمد صفدری، تهیه‌کننده برنامه «دونقطه» درباره طراحی این برنامه گفت: نزدیک به ۱۸ ماه پیش تولید برنامه «دونقطه» را داشتیم. از همان ابتدا طرح این برنامه مورد استقبال مدیر شبکه دو قرار گرفت. در ابتدا بنا بود بازی‌ها به صورت فیزیکی باشد. اما طی جلساتی که با تیم هیات علمی برنامه داشتیم، به این نتیجه رسیدیم طرح را تغییر دهیم و به جای بازی‌های فیزیکی به سمت اجرای بازی‌هایی برویم که برای بچه‌ها راحت‌تر باشد و ساحت زبان فارسی حفظ شود.

صفدری ادامه داد: در فصل رویش برنامه را با لیگ ۶۴ نفری آغاز می‌کنیم. شرکت‌کنندگان از حدود ۲۲ استان انتخاب شدند. فکر می‌کنم تا ماه رمضان زمان پخش برنامه ادامه داشته باشد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: زبان فارسی ، شبکه دو ، برنامه تلویزیونی
خبرهای مرتبط
افطار با چاشنی پیوند ادبیات فارسی و دین
«دو نقطه»؛ روایتی نو از شور نوجوانان برای پاسداشت زبان فارسی
مسابقه «دو نقطه»؛ رقابتی جذاب برای تقویت زبان و ادبیات فارسی نوجوانان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
«آن‌سوی آوار»؛ روایتی از دانشمندان هسته‌ای در دل جنگ
«امیدوارها» از یکشنبه ۲۴ آبان‌، با قصه‌ای متفاوت روی آنتن شبکه یک می‌رود
جشنواره كتاب در موج‌های رادیو؛ از تحلیل آثار تا روایت داستان‌های الهام‌بخش
«گذرگاه دیاتلوف»؛ راز ناپدیدشدن ۹ دانشجو در شبکه تماشا
فروش ۵۰ میلیاردی سینما در هفته‌ای که گذشت
حرکت مردمی دختران انقلاب برای ترویج فرهنگ حجاب
از پیگیری تولید کاغذ زاگرس تا تخصیص ۲۰ میلیون دلار برای واردات کاغذ/ بخشی از کاغذ‌های وارداتی پشت مرز‌ها متوقف شدند
آخرین اخبار
حرکت مردمی دختران انقلاب برای ترویج فرهنگ حجاب
فروش ۵۰ میلیاردی سینما در هفته‌ای که گذشت
از پیگیری تولید کاغذ زاگرس تا تخصیص ۲۰ میلیون دلار برای واردات کاغذ/ بخشی از کاغذ‌های وارداتی پشت مرز‌ها متوقف شدند
«آن‌سوی آوار»؛ روایتی از دانشمندان هسته‌ای در دل جنگ
جشنواره كتاب در موج‌های رادیو؛ از تحلیل آثار تا روایت داستان‌های الهام‌بخش
«گذرگاه دیاتلوف»؛ راز ناپدیدشدن ۹ دانشجو در شبکه تماشا
«امیدوارها» از یکشنبه ۲۴ آبان‌، با قصه‌ای متفاوت روی آنتن شبکه یک می‌رود
ششمین کتابخانه ملی کشاورزی جهان در ایران آغاز به کار می‌کند
قدردانی سرلشکر عبداللهی از حضور حماسی مردم در تشییع ۳۵۰ شهید گمنام
آوار پیامد‌های شکست بر سر ترامپ