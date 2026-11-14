رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: استان فارس مشمول طرح جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها نیست و عرضه بنزین در جایگاه‌های استان باید مطابق روال گذشته ادامه یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده مردم شهرستان‌های جهرم و خفر و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در پی بروز ازدحام و شلوغی در برخی جایگاه‌های عرضه سوخت، از پیگیری موضوع و گفت‌و‌گو با مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبر داد.

او با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در این زمینه اظهار داشت: در گفت‌وگویی که با مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران داشتم، تأکید شد که استان فارس مشمول طرح جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها نیست و بر همین اساس، عرضه بنزین در جایگاه‌های استان باید مطابق روال گذشته ادامه پیدا کند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تصمیمی مبنی بر جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها در استان فارس اتخاذ نشده است، افزود: بر اساس پیگیری‌های صورت‌گرفته، جایگاه‌های عرضه سوخت در استان باید طبق ضوابط و مقررات جاری به فعالیت خود ادامه دهند و مردم نباید با محدودیت‌های خارج از چارچوب قانونی مواجه شوند.

رضایی‌کوچی همچنین با اشاره به گزارش‌هایی درباره نحوه عملکرد برخی جایگاه‌ها تصریح کرد: ظاهراً در برخی موارد، اقداماتی مغایر با ضوابط و مقررات در تعدادی از جایگاه‌ها صورت گرفته است که ضرورت دارد موضوع از سوی دستگاه‌های مسئول بررسی و با هرگونه تخلف احتمالی برخورد قانونی شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: تأمین و توزیع مناسب سوخت و جلوگیری از ایجاد نگرانی و ازدحام در جایگاه‌ها از مطالبات جدی مردم است و انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط با نظارت دقیق بر عملکرد جایگاه‌ها، زمینه تداوم عرضه عادی بنزین و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان را فراهم کنند.

منبع: عمران مجلس

برچسب ها: کارت های سوخت ، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
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