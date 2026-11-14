باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان صبح امروز در نشست شورای ورزش استان گیلان، با اشاره به ظرفیت‌های این استان در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: گیلان به دلیل موقعیت دریایی خود در شرایط دشوار ناشی از تحریم‌ها نقش برجسته‌ای در رفع مشکلات دارد و دولت حساب ویژه‌ای روی مدیریت این استان باز کرده است.

وی با قدردانی از نقش استان‌های مختلف کشور در دو جنگ اخیر افزود: از نقش ارزشمند همه استان‌ها در این شرایط سپاسگزارم. امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، هماهنگی و هم‌افزایی مدیران نیاز داریم تا بتوانیم امور اجرایی و پروژه‌های عمرانی را با سرعت بیشتری پیش ببریم.

وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین منابع مالی پروژه‌ها تصریح کرد: در حوزه عمران و ساخت‌وساز، به مدیران اختیار کامل می‌دهم تا از تمامی ظرفیت‌های قانونی مولدسازی استفاده کنند؛ هرچند این مسیر پیچیدگی‌ها و دشواری‌های خاص خود را دارد.

دنیامالی همچنین با اشاره به وضعیت اسناد مالکیت اماکن ورزشی گیلان خاطرنشان کرد: این استان در زمینه سنددار کردن اماکن ورزشی با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه است و وزارت ورزش و جوانان برای برطرف کردن این مشکل به استان کمک خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از میزبانی گیلان از اردو‌های تیم‌های ملی در مسیر آماده‌سازی ورزشکاران برای بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۲۶ گفت: گیلان در شرایط جنگی علاوه بر میزبانی شایسته از تیم‌های ملی، از مردم سایر مناطق کشور نیز میزبانی کرد؛ با این حال، معتقدم جایگاه ورزش این استان باید بالاتر از وضعیت فعلی باشد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به نتایج ایران در ادوار بازی‌های المپیک بیان کرد: کشورمان در حدود ۸۰ سال حضور در بازی‌های المپیک موفق به کسب ۸۸ مدال شده که ۲۷ مدال آن طلا بوده است، اما با وجود این افتخارات، رضایت کاملی از نتایج به‌دست‌آمده نداریم؛ چراکه معتقدیم ظرفیت‌های درونی ورزش ایران حتی با امکانات موجود، بیش از این میزان است.

دنیامالی درباره تغییرات مدیریتی در اداره‌کل ورزش و جوانان گیلان نیز اظهار کرد: ما به حضور ابراهیم مهربان در فدراسیون کشتی نیاز زیادی داشتیم، اما با توجه به اهمیت ورزش گیلان، مسئولیت اداره‌کل ورزش و جوانان استان را به ایشان سپردیم. امیدواریم با حضور وی، امور اجرایی با سرعت بیشتری دنبال و کاستی‌های موجود برطرف شود.

وی در پاسخ به درخواست‌های مطرح‌شده برای افزایش سرانه ورزشی استان گفت: گیلان از وضعیت مناسبی در سرانه ورزشی برخوردار است و در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز از استان‌های موفق کشور محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که رتبه پنجم را در این حوزه در اختیار دارد.

وزیر ورزش و جوانان همچنین خواستار بررسی شاخص‌های شهر فعال در گیلان شد و افزود: انتظار داریم این شاخص‌ها در استان ارزیابی شود تا زمینه صدور گواهینامه بین‌المللی مربوط به آن فراهم شود.

دنیامالی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی گیلان در توسعه ورزش‌های نوین اظهار داشت: دانشگاه تربیت بدنی گیلان از مراکز آموزشی موفق کشور است و فعالیت‌های پژوهشی ارزشمندی دارد. این استان ظرفیت آن را دارد که در حوزه ورزش‌های الکترونیک پیشتاز باشد و به‌عنوان یکی از قطب‌های بازی‌های رایانه‌ای کشور معرفی شود.

وی بر اهمیت برگزاری مستمر المپیاد‌های دانش‌آموزی نیز تأکید کرد و گفت: این المپیاد‌ها می‌توانند زمینه مناسبی برای شناسایی استعداد‌های ورزشی و فعال‌سازی نظام استعدادیابی در استان فراهم کنند.

وزیر ورزش و جوانان توسعه ورزش‌های ساحلی، اجرای طرح‌های مربوط به دوقلو‌های همسان در رشته‌های دونفره، توجه به آمایش سرزمینی ورزش کشور و استفاده از ظرفیت ورزش نیرو‌های مسلح در اجرای برنامه‌های محله‌محور را از دیگر محور‌های مورد تأکید برای توسعه ورزش گیلان عنوان کرد.