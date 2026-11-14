باشگاه خبرنگاران جوان - محمد کبیری در نشست هم‌اندیشی با جمعی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی جزیره افزود: پیگیری توسعه تسهیلات سفر و خرید با همکاری بانک‌ها و مجموعه‌های اعتباری برای افزایش قدرت خرید گردشگران و رونق بازارهای کیش جریان دارد.

وی با اشاره به برگزاری موفق برنامه‌های هفته کیش در روزهای گذشته بیان کرد: استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای توسعه پایدار حمل‌ونقل هوایی و تامین زیرساخت‌های گردشگری جزیره کیش ضروری است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد: توسعه حمل‌ونقل هوایی در کیش به عنوان ستون فقرات تردد و رونق این جزیره ضروری است و بر این اساس، افزایش تعداد پروازها، تقویت ناوگان هواپیمایی کیش و گسترش همکاری با سایر شرکت‌های هواپیمایی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان این که با تاکید بر تقویت گردش مالی در داخل جزیره و حمایت از بازارها و کسب‌وکارهای محلی اضافه کرد: بخش خصوصی و مردم، صاحبان اصلی فعالیت‌های اقتصادی کیش هستند.

کبیری با قدردانی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای حفظ پویایی کسب‌وکارها و تداوم فعالیت‌های اقتصادی در شرایط دشوار جزیره کیش گفت: بخش خصوصی و مردم در آینده اقتصادی کیش نقش محوری دارند و مشارکت آنها در همه تصمیم‌گیری‌ها باید تقویت شود.

وی افزود: توسعه پروازها و تقویت ناوگان هواپیمایی کیش، پیگیری حمایت‌های مالیاتی، بانکی و گمرکی از کسب‌وکارهای کیش، توسعه تسهیلات سفر و خرید برای رونق گردشگری و بازارهای کیش و مشارکت سرمایه‌گذاران در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی جزیره، چهار برنامه راهبردی سازمان منطقه آزاد کیش در این زمینه است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین با اشاره به پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی در نشست با رئیس‌جمهور و تأکید بر استمرار حمایت‌های دولت از کسب‌وکارهای جزیره، اجرای بخشی از بسته تاب‌آوری اقتصادی دولت در حوزه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی، تسهیلات بانکی و امور گمرکی و نیز افزایش سقف معافیت کالای همراه مسافر به سه هزار دلار و توسعه ظرفیت‌های قانونی تجارت برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را از جمله اقدامات انجام شده اخیر در این زمینه اعلام کرد.

وی بازگرداندن زمین‌های فاقد سرمایه‌گذاری مؤثر به بانک زمین سازمان سازمان منطقه آزاد کیش و فراهم‌سازی امکان واگذاری مجدد به سرمایه‌گذاران توانمند و نیز استفاده از ظرفیت‌های موجود و فعال‌سازی فرصت‌های اقتصادی مغفول در کنار اجرای پروژه‌های جدید را از جمله اقدامات زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش در چند ماه اخیر برشمرد.