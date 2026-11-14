باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - تراکم جمعیتی ۱۰ برابری استان البرز در کنار استقرار صنایع آلاینده، کیفیت زندگی را در این استان به چالش کشیده است.کارشناسان محیط زیست با هشدار نسبت به فرسودگی ظرفیت‌های طبیعی البرز، خواستار توقف استقرار صنایع آب‌بر و تغییر رویکرد توسعه به سمت صنایع فناوری‌محور شدند.

درگی، کارشناس و فعال محیط زیست، در گفتگو با برنامه تلویزیونی «نگاه مردم»، البرز را پس از تهران، پرتراکم‌ترین استان کشور دانست و از فشار مضاعف جمعیت بر محیط زیست این استان خبر داد.

وی با اشاره به اینکه البرز با وسعت محدود، پذیرای سالانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار مهاجر است، تأکید کرد: «در استانی که جمعیت آن ۱۰ برابر میانگین کشوری است، نمی‌توان از ظرفیت‌های اکولوژیک چشم‌پوشی کرد؛ ادامه روند فعلی، کیفیت زندگی را برای ساکنان کرج و فردیس به شدت کاهش می‌دهد.»

هشدار درباره «سم» جاری در رودخانه شور

این فعال محیط زیست با اشاره به وضعیت بحرانی شهرک صنعتی اشتهارد، از آلودگی مداوم رودخانه شور خبر داد و گفت: «روزانه حدود ۴ هزار مترمکعب پساب صنعتی آلاینده وارد این رودخانه می‌شود که نه تنها منطقه را، بلکه تالاب مره را نیز با تهدید جدی مواجه کرده است.»

راهکار: جایگزینی صنایع آلاینده با صنایع هوشمند

درگی در پایان با تأکید بر اینکه نباید مانع توسعه شد، راهکار اصلی را در تغییر نوع صنایع دانست. وی افزود: «توسعه البرز باید از مسیر صنایع آلاینده و آب‌بر عبور نکند؛ بلکه باید به سمت صنایع کم‌آلاینده، فناوری‌محور و کم‌مصرف حرکت کرد تا ضمن حفظ اشتغال، از فروپاشی اکولوژیک استان جلوگیری شود.