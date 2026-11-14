فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه از پلمب ۷ واحد صنفی متخلف در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیده مریم پیروزان ، سید محمد موسوي فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد و در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: با مشارکت یگان هاي انتظامي شهرستان طرح ارتقاء امنیت اجتماعي و پاکسازي نقاط آلوده و جرم خیز در سطح روستاها و شهر با هماهنگي مرجع قضايي به مرحله اجرا درآمد

وی افزود: ماموران در اجرای این طرح تعداد ۲۲۰ نفر معتاد، ۱۲۳ نفر سارق، ۲۳ نفر قاچاقچی، ۱۰ نفر به جرم امور امنیتی، ۱۲ نفر خرده فروش مواد مخدر را دستگیر و تعداد ۶۴ دستگاه خودرو و ۹۵ دستگاه موتورسیکلت که براي مردم به انحاء مختلف ايجاد مزاحمت مي نمودند توقیف کردند.

موسوی گفت: در ادامه اجراي اين طرح ۳۸ قبضه سلاح غیر مجاز کشف و 7 واحد صنفي متخلف پلمپ و ۷۵ نفر بدلیل ارتکاب به جرایم مختلف دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه ضمن قدرداني از همکاري‌هاي خوب مردم با پلیس در اجراي طرح‌هاي مختلف انتظامی بیان کرد: طرح‌هاي ارتقا امنیت اجتماعي برابر قانون براي افزایش سطح امنیت و آرامش مردم شهرستان کهگیلویه در سال ۱۴۰۵ همچنان ادامه دارد و تاکنون موفقيت هاي خوبي در اين راستا داشته‌ایم و با مخلان نظم و آرامش مردم برخورد جدي و قانونی صورت می گیرد.