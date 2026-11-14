رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز با اشاره به شکاف میان آمارهای رسمی و میزان مصرف خدمات عمومی، از احتمال بالاتر بودن جمعیت واقعی استان نسبت به رقم ۳ میلیون و ۸۰ هزار نفر خبر داد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - توحید شیریزاد در برنامه تلویزیونی «نگاه مردم»، با اشاره به تغییر شیوه سرشماری در سال ۱۴۰۵، از روش جدید «ثبتی‌مبنا» خبر داد.

 وی توضیح داد در این روش، برخلاف گذشته، از اطلاعات ۲۵ دستگاه اجرایی برای تکمیل آمار استفاده می‌شود تا دقت کار افزایش یابد.

مغایرت میان مصرف خدمات و آمارهای رسمی

شیریزاد با اشاره به چالش‌های مربوط به تخمین جمعیت، اظهار داشت: «میزان مصرف خدمات پایه مانند آب، برق و گاز، شاخص بسیار مهمی برای تشخیص جمعیت واقعی است و بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که جمعیت واقعی البرز احتمالاً از رقم رسمی بیشتر است.

وی افزود که مهاجرت‌های گسترده به البرز از سال ۱۳۹۵ تاکنون و همچنین ورود جمعیت در سنین جوانی، باعث شده است که نرخ رشد جمعیت فراتر از برآوردهای معمول باشد.

سرشماری جدید؛ پایان دوران مراجعه حضوری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی البرز با توضیح مراحل سرشماری جدید گفت: «مرحله میدانی از ابتدای آبان ماه آغاز شده است، اما برخلاف گذشته، مراجعه حضوری به تمام خانوارها انجام نمی‌شود. تنها برای حدود ۱۰ درصد از خانوارها که اطلاعاتشان ناقص یا دارای مغایرت است، پیامک ارسال خواهد شد.

وی تأکید کرد که نتایج این سرشماری جدید، مبنای اصلی برنامه‌ریزی برای تأمین زیرساخت‌ها، خدمات شهری و مدیریت منابع در استان خواهد بود تا پاسخگوی نیاز واقعی ساکنان البرز باشد.

برچسب ها: آمار جمعیت ، جمعیت شهر
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