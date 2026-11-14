باشگاه خبرنگاران جوان - هوشنگ مولایی امروز شنبه در مدرسه فصلی صنعت آب و فاضلاب از اجرای ۱۷ طرح آب‌شیرین‌کن در نقاط مختلف کشور خبر داد و گفت: هم‌اکنون روزانه ۶۴۴ هزار و ۲۶۵ مترمکعب آب از طریق شیرین‌سازی آب دریا و آب‌های لب‌شور در ۱۴ استان کشور تولید می‌شود.

وی اظهار کرد: علاوه بر ظرفیت‌های موجود، ۱۷ طرح آب‌شیرین‌کن نیز در مرحله ساخت یا واگذاری به مناقصه قرار دارد که با بهره‌برداری از آنها ظرفیت تأمین آب کشور افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه کریدور‌های آب‌شیرین‌کن در کشور افزود: ایجاد کریدور انتقال آب شیرین‌شده در سیستان و بلوچستان و مناطق خراسان و امتداد آن تا خراسان رضوی و مشهد در دستور کار قرار دارد.

مولایی با بیان اینکه نزدیک به ۱۰۰ درصد جمعیت شهری کشور از خدمات شبکه لوله‌کشی آب برخوردار هستند، ادامه داد: در بخش روستایی نیز ۸۷ درصد مناطق تحت پوشش شبکه آبرسانی قرار دارند و حدود ۲ هزار روستا در حال اضافه شدن به این شبکه هستند.

وی اضافه کرد: برنامه‌ریزی شده است ۱۰ هزار روستای دیگر نیز در آینده نزدیک به شبکه آبرسانی متصل شوند و در نهایت تمام روستا‌های بالای ۲۰ خانوار کشور از آب شرب برخوردار شوند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به وضعیت پوشش شبکه فاضلاب گفت: اکنون ۵۷ درصد جمعیت کشور زیر پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند و شمار افراد برخوردار از این خدمات از حدود ۲.۵ میلیون نفر در سال‌های گذشته به بیش از ۴۳ میلیون نفر افزایش یافته است.

مولایی سرانه مصرف آب خانگی در ایران را ۱۹۵ لیتر به ازای هر نفر در شبانه‌روز اعلام کرد و گفت: این میزان با استاندارد‌های روز دنیا فاصله دارد و کاهش آن از طریق فرهنگ‌سازی و ترویج الگوی مصرف بهینه ضروری است.

وی همچنین متوسط بارندگی سالانه کشور را ۲۴۰ میلی‌متر عنوان کرد و افزود: تنها ۲۵ درصد از ظرفیت بارش کشور قابل برنامه‌ریزی و بهره‌برداری است؛ از این رو مدیریت منابع آب و اصلاح الگوی مصرف اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به جایگاه ایران در حوزه تأمین آب اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های اقلیمی، کشور در زمینه دسترسی به آب شهری و روستایی از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است و توسعه زیرساخت‌های آبرسانی و فاضلاب همچنان در اولویت قرار دارد.

مولایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری مدارس فصلی صنعت آب و فاضلاب گفت: تقویت تعامل علمی و صنعتی با دانشگاه‌ها، مراکز علمی و نخبگان از اهداف اصلی برگزاری این برنامه‌هاست که تاکنون هفت مرحله در کشور و ۲ مرحله در آذربایجان شرقی برگزار شده است.

وی آشنایی دانشجویان نخبه با صنعت آب و فاضلاب و بهره‌گیری از توان علمی آنان برای شناسایی و حل مسائل و چالش‌های این صنعت را از دیگر اهداف برگزاری مدارس فصلی عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی نیز با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از دانش روز و ظرفیت نخبگان برای حل چالش‌های صنعت آب گفت: محدودیت منابع آبی و تنش‌های ناشی از آن را نمی‌توان با نگاه سنتی و روش‌های قدیمی مدیریت کرد.

ابراهیم سلیمانی روز شنبه در سومین مدرسه فصلی صنعت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی اظهار کرد: این همایش با هدف تقویت تعاملات علمی و صنعتی و ایجاد ارتباط مؤثر میان صنعت آب و فاضلاب، دانشگاه‌ها و جامعه نخبگانی برگزار می‌شود.

وی افزود: توجه به مسائل نوظهور این صنعت و یافتن راهکار‌های علمی و فناورانه برای رفع آنها با بهره‌گیری از دانش روز دنیا و مشارکت نخبگان از اهداف اصلی برگزاری این رویداد است.

سلیمانی با اشاره به حضور ۵۲ دانشجوی نخبه در این همایش گفت: تبریز در برگزاری مدارس فصلی صنعت آب و فاضلاب پیشگام بوده و شرکت آب و فاضلاب استان تلاش می‌کند با توسعه همکاری‌های دانشگاهی و استفاده از توان علمی نخبگان، مسائل و چالش‌های این حوزه را با روش‌های نوین برطرف کند.

وی با بیان اینکه این همایش به مدت ۲ روز و در سه محور الکتروپمپ‌های گریز از مرکز، مدیریت لجن و هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها برگزار می‌شود، ادامه داد: محدودیت منابع آبی، تنش‌های آبی، آلاینده‌های نوظهور، فرسودگی شبکه‌ها، مدیریت مصرف و افزایش هزینه‌های انرژی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی صنعت آب و فاضلاب هستند که مدیریت آنها با رویکرد‌های سنتی امکان‌پذیر نیست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در همین راستا، توسعه تعاملات و ایجاد دیدگاه‌های مشترک با دانشگاه‌ها، جامعه علمی و نخبگان و مراکز دانش‌بنیان برای دستیابی به راهکار‌های نوآورانه و ارتقای بهره‌وری در صنعت آب و فاضلاب دنبال می‌شود.