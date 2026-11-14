دبیرکل فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی از برگزاری اولین دوره مسابقات لیگ کشتی پهلوانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - مسعود ملکی دبیرکل فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی درخصوص برگزاری مسابقات لیگ ورزش‌های زورخانه‌ای گفت: شانزدهمین دوره مسابقات لیگ زورخانه‌ای در رده بزرگسالان  هفته گذشته به میزبانی استان همدان برگزار شد و هفت تیم در ۲ گروه به رقابت پرداختند و تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان و گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب صدرنشینان هفته اول شدند.

او ادامه داد: راه رسیدن به پیراهن تیم ملی حضور در لیگ است و ۹۰ درصد مدعیان پوشیدن پیراهن تیم ملی در لیگ شرکت کردند و امتیازات خوبی به دست آمد و همچنین رکورد‌های خوبی مخصوصا در قسمت سنگ و میل گیری سنگین و میل بازی ثبت شد و جای بسیار خوشحالی دارد. هدف ما  کشف استعدادهاست  و اینکه در بین قهرمانانمان ایجاد رقابت کنیم.

دبیر فدراسیون ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی خاطرنشان کرد: باشگاه‌هایی که بحث فرهنگی را یدک می‌کشند، کدام ورزش فرهنگی‌تر از ورزش زورخانه‌ای داریم و می‌توانند در این حوزه ورود کنند و ما نیز استقبال می‌کنیم.

ملکی درباره لیگ کشتی پهلوانی بیان کرد: برای اولین بار لیگ کشتی پهلوانی از دی آغاز می‌شود و تا به الان ۸ تیم اعلام آمادگی کرده‌اند و برای سال اول این تعداد تیم خوب است و امیدوارم تا زمان قرعه کشی که بیست روز دیگر است تعداد تیم‌ها به ۱۰ تا ۱۲ تیم افزایش پیدا کند و از باشگاه‌های بزرگ می‌خواهم که در این لیگ شرکت کنند.

او درباره نحوه برگزاری مسابقات لیگ کشتی پهلوانی گفت: قرار بوده است هر هفته برگزار کنیم، اما فکر می‌کنم در تهران راحت‌تر باشیم، چون سال اول برگزاری لیگ است و فشردگی مسابقات را داریم، چون این مسابقات بعد از انتخابی تیم ملی و مسابقات لیگ کشتی آزاد و فرنگی برگزار می‌شود و کشتی گیران تحت فشار هستند و به همین دلیل مسابقات متمرکز و در چند هفته برگزار خواهد شد.

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برچسب ها: فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی ، کشتی پهلوانی ، ورزش زورخانه ای
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