رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در بیستمین نشست شورای راهبردی اطلاعات مدون سازمان بر لزوم آینده‌نگری در تدوین رویه‌ها و دستورالعمل‌های حوزه استاندارد تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه انصاری رئیس سازمان استاندارد ایران با تاکید بر برگزاری منظم و هفتگی جلسات شورای راهبردی اطلاعات مدون گفت: نظرات کارشناسی و تخصصی باید به‌عنوان پایه و اساس تدوین و نگارش دستورالعمل‌ها در متن آن‌ها لحاظ شود و شورا نقش بررسی و تصدیق نهایی این اسناد را بر عهده داشته باشد.

وی بر ضرورت نگارش و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها مبتنی بر دانش روز، با رویکردی آینده‌نگرانه و در راستای رفع چالش‌های سازمان تاکید کرد.

در این نشست موضوعات مرتبط با اصلاح، تدوین و به‌روزرسانی روش‌های اجرایی سازمان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

اصلاح روش اجرایی «نمونه‌برداری»، اصلاح روش اجرایی «اعزام نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران به سفرهای خارجی» و اصلاح روش اجرایی «تدوین، بازنگری و کنترل اطلاعات مدون سازمان ملی استاندارد ایران» از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

برچسب ها: استاندارد ، سازمان استاندارد
خبرهای مرتبط
یک‌ونیم میلیون خودروی تهرانی معاینه فنی ندارند
نمی‌توان آلودگی هوای پایتخت را تنها به کیفیت بنزین نسبت داد +فیلم
اطلس کیفیت رونمایی شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۳ آبان ۱۴۰۵
هشدار درباره خرید طلای آب‌شده؛ همه اعداد حک‌شده قابل اعتماد نیستند
نمی‌توان آلودگی هوای پایتخت را تنها به کیفیت بنزین نسبت داد +فیلم
عواید حاصل از صرفه‌جویی انرژی به صرفه‌جویان بازمی‌گردد
اتصال ۵۳ دستگاه به سامانه املاک و اسکان/ ۸۸ میلیون کد ملی به کد پستی متصل شد +فیلم
سرانه مصرف لبنیات به ۴۰ کیلوگرم رسید/ راهکار ارتقای مصرف چیست؟
هشدار به شهروندان درباره یخ‌زدگی کنتور‌های آب در روز‌های سرد سال
رشد ۱۰.۹ درصدی تشکیل پرونده در صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
علت نوسانات قیمت مرغ در بازار چیست؟/ ظرفیت تولید ۳.۲ میلیون تن مرغ در کشور وجود دارد
ثبت‌نام رایگان ۲۱۰ هزار سرمایه‌گذار در سامانه سجام
آخرین اخبار
تأمین مالی ۳۹۹ هزار واحد نهضت ملی مسکن
ابزار‌های نوین با رشد ۱۰ برابری، بیش از ۴۰۰ همت زنجیره تولید را تامین مالی کردند
گسترش همکاری معدنی بین ایران و سنت‌پترزبورگ
آیا پرداخت مالیات می‌تواند جایگزین درآمد نفتی شود؟
تولید ماهانه ۵.۵ میلیون قوطی شیر خشک نوزاد در کشور
افتتاح رسمی دفتر نمایندگی اتاق تهران در خورگوس / تقویت کریدور‌ها برای توسعه مراودات بین المللی
کاهش ۷۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
اجرای سه بسته حمایتی برای بازگشت بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ به چرخه فعالیت
مصرف روزانه گاز خانگی و تجاری به ۵۰۰ میلیون مترمکعب رسید+ فیلم
تسویه زنجیره‌ای با اوراق گام و برات الکترونیک به بخش دارو و درمان رسید
اختصاص ۳۶ هزار میلیارد تومان به زیر ساخت‌های مسکن
نرخ بهره بین بانکی به ۳۳.۷۹ درصد رسید
آمادگی شبکه انتقال گاز برای زمستان دشوارتر
تسهیل تردد کامیونداران ایرانی و ازبکستانی در دستور کار قرار گرفت +فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۳ آبان ۱۴۰۵
قرارداد تأمین دکل حفاری با هدف احیای اکتشاف دریایی امضا شد
تعویض ۵۵۰ هزار کولر گازی کم‌بازده در استان‌های جنوبی کشور
اتصال ۵۳ دستگاه به سامانه املاک و اسکان/ ۸۸ میلیون کد ملی به کد پستی متصل شد +فیلم
پیش‌بینی یک دوره ۱۰ روزه پایداری هوا پس از بارش‌های اخیر/ بارش‌های پاییزی به حد نرمال رسید
ثبت ۵.۱ میلیارد تراکنش شاپرکی در مهرماه
جهان اپ؛ راهی آسان برای دسترسی به دنیای اپلیکیشن‌های اندروید و iOS
علت نوسانات قیمت مرغ در بازار چیست؟/ ظرفیت تولید ۳.۲ میلیون تن مرغ در کشور وجود دارد
هشدار به شهروندان درباره یخ‌زدگی کنتور‌های آب در روز‌های سرد سال
مشاوران بورسی بدون مجوز زیر ذره‌بین سازمان بورس
نمی‌توان آلودگی هوای پایتخت را تنها به کیفیت بنزین نسبت داد +فیلم
ثبت‌نام رایگان ۲۱۰ هزار سرمایه‌گذار در سامانه سجام
رشد ۱۰.۹ درصدی تشکیل پرونده در صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
سرانه مصرف لبنیات به ۴۰ کیلوگرم رسید/ راهکار ارتقای مصرف چیست؟
هشدار درباره خرید طلای آب‌شده؛ همه اعداد حک‌شده قابل اعتماد نیستند
عواید حاصل از صرفه‌جویی انرژی به صرفه‌جویان بازمی‌گردد