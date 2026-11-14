باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه انصاری رئیس سازمان استاندارد ایران با تاکید بر برگزاری منظم و هفتگی جلسات شورای راهبردی اطلاعات مدون گفت: نظرات کارشناسی و تخصصی باید به‌عنوان پایه و اساس تدوین و نگارش دستورالعمل‌ها در متن آن‌ها لحاظ شود و شورا نقش بررسی و تصدیق نهایی این اسناد را بر عهده داشته باشد.

وی بر ضرورت نگارش و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها مبتنی بر دانش روز، با رویکردی آینده‌نگرانه و در راستای رفع چالش‌های سازمان تاکید کرد.

در این نشست موضوعات مرتبط با اصلاح، تدوین و به‌روزرسانی روش‌های اجرایی سازمان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

اصلاح روش اجرایی «نمونه‌برداری»، اصلاح روش اجرایی «اعزام نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران به سفرهای خارجی» و اصلاح روش اجرایی «تدوین، بازنگری و کنترل اطلاعات مدون سازمان ملی استاندارد ایران» از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.