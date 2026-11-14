نخستین جلسه ستاد «سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید» با حضور اعضای منصوب این ستاد و با هدف برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم اولین سالگرد شهادت رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین جلسه ستاد «سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید» صبح امروز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، با حضور اعضای منصوب این ستاد و با هدف برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم اولین سالگرد شهادت رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد.

در نخستین جلسه این ستاد که اعضای آن طی حکمی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین سیّدمحسن خامنه‌ای رئیس دفتر حفظ و نشر اندیشه و آثار امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیّدعلی خامنه‌ای منصوب شده بودند، دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، دکتر غلامعلی حدادعادل مشاور رهبر معظم انقلاب، آقای حسین محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین، دکتر پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما، دکتر سیّدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر سیّدحمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، محمّدصادق معتمدیان استاندار تهران و دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران حضور داشتند.

اعضای این ستاد در این نشست به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود برای برگزاری مراسم سالگرد در ایام ۹ اسفند در ابعاد ملّی و بین‌المللی پرداختند که هدف اصلی آن امتدادبخشی به راه و پیام آن رهبر الهی است.

همچنین اعضای این ستاد بر تقویت بُعد بعثت‌یافتگی ملّت و امّت، تعمیق انسجام ملّی و اسلامی، توجه به گستره و تنوع مخاطبان بین‌المللی و اهتمام به فعالیت‌های مردمی، در جریان برنامه‌ریزی‌های این ستاد تأکید کردند.

منبع: رسانه رهبر شهید انقلاب

برچسب ها: رهبر شهید انقلاب ، آیت الله خامنه‌ای
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