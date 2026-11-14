عادل طاهری جوان مفقود شده اهل ساری پس از ۱۸ سال چشم‌انتظاری، امروز به آغوش مادر و برادرانش بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرانجام پس از ۱۸ سال انتظار و تحمل رنجی طاقت‌فرسا، اشک‌های غم و اندوه مادری به اشک‌های شوق و وصال تبدیل شد.

عادل طاهری، جوان اهل روستای افراچال شهرستان ساری که ۲۳ آبان‌ماه سال ۱۳۸۷ به دلیل عقب‌ماندگی ذهنی از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته بود، امروز در یک دیدار احساسی و پرشور، به آغوش خانواده‌اش بازگشت.

شناسایی با یک کلیپ از عزای زهرایی

این وصال معجزه‌آسا، نتیجه انتشار یک کلیپ از مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) در یکی از آسایشگاه‌های شهر قم بود. این کلیپ توسط مینا حیدری، فعال اجتماعی و خیر در حوزه کودکان سندروم داون، منتشر شده بود. پس از دیدن این تصاویر، خانواده عادل بار دیگر امیدوار شدند و با برقراری تماس تصویری، از پیدا شدن او مطمئن شدند.

داغی که پدر را زمین‌گیر کرد

در تمام این ۱۸ سال، خانواده عادل برای یافتن او به هر دری زدند، اما تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند. در این میان، پدر عادل که سال‌ها چشم‌انتظار پسرش بود، بر اثر غم و رنج ناشی از دوری از فرزند دلبندش، بیش از یک سال پیش دعوت حق را لبیک گفت و بدون دیدن فرزندش از دنیا رفت.

آغوشی که ۱۸ سال باز بود

امروز، تصاویر دیدار مادر و سه برادر عادل با او، غمی ۱۸ ساله را به جشن وصال تبدیل کرده است. دیداری که نشان می‌دهد هیچ فراقی ابدی نیست و تقدیر، گاهی با زیباترین شکل ممکن، اشک‌های انتظار را پاک می‌کند.

منبع: خبرگزاری صداوسیمای مازندران

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برچسب ها: پیدا شدن گمشده ، ایام فاطمیه
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