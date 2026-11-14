رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد مذاکره‌کنندگان آمریکایی برای نخستین بار احتمال عقب‌نشینی اوکراین از دونباس در ازای عضویت در ناتو را مطرح کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین گفت مذاکره‌کنندگان آمریکایی پس از دور اخیر مذاکرات صلح با روسیه در ابوظبی، موضوع خروج احتمالی نیرو‌های اوکراینی از منطقه دونباس در شرق این کشور را در برابر عضویت در ناتو مطرح کرده‌اند.

زلنسکی بار دیگر تأکید کرد که کی‌یف حاضر به عقب‌نشینی از سرزمین‌های خود نیست. با این حال، وی گفت اگر اوکراین بسته‌ای جامع از تضمین‌های امنیتی، ارتشی قدرتمند با بودجه کافی و منابع مالی لازم برای بازسازی دریافت کند، این موضوع را به همه‌پرسی خواهد گذاشت.

وی در اظهاراتی که روز شنبه از سوی دفترش منتشر شد، گفت: «آمریکایی‌ها این پرسش را مطرح کردند که اگر اوکراین به ناتو بپیوندد، آیا از دونباس عقب‌نشینی خواهد کرد؟ این نخستین بار بود که چنین موضوعی مطرح می‌شد.»

رئیس‌جمهور اوکراین افزود به همین دلیل معتقد است موضوع عضویت این کشور در ناتو بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است، اما با توجه به مواضع اعلام‌شده از سوی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه این موضوع گفت‌وگویی بسیار دشوار خواهد بود.

منبع: رویترز

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، جنگ اوکراین
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