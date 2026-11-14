باشگاه خبرنگاران جوان - چهل و سومین مرحله عرضه و تقاضا اعتباری گواهی اسقاط در سامانه نوسازی ناوگان، طبق برنامه زمانی یک ماهه اعلام شده مطابق با زمانبندی جدول ذیل صورت می پذیرد.

بر اساس برنامه اعلامی، این مرحله در پنج بخش اجرا می‌شود. در مرحله نخست، عرضه گواهی‌ها از ساعت ۱۲ روز شنبه ۲۳ آبان آغاز شده و تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه ۲۴ آبان ادامه دارد. پس از آن، مرحله تقاضا از ساعت ۱۲ تا ۱۶ روز یکشنبه انجام می‌شود.

لازم به ذکر است مراکز اسقاط امکان عرضه هر نوع گواهی اسقاط را برای ۱ بار در این مرحله خواهند داشت؛ همچنین در عرضه و تقاضای اعتباری چهل و سوم ، تنها تولیدکنندگان خودروهای تولیدی که نسبت به تسویه حساب (ارائه اسناد و مدارک) خریدهای اعتباری قبلی (دوره اول تا چهل و دوم) اقدام کرده باشند، مجاز به شرکت در این دوره خواهند بود.