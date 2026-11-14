باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی زارع خفری اظهار کرد: در سال جاری روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در سطح استان با شتاب قابل‌توجهی همراه بوده و احداث نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ‌مقیاس نسبت به دوره‌های گذشته رشد ۳۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد؛ رشدی که بیانگر تغییر رویکرد جدی به سمت بهره‌گیری از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در استان فارس است.

او، استان فارس را یکی از مستعدترین استان‌های کشور برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دانست و گفت: در این راستا برنامه‌ریزی‌های مختلفی صورت گرفته تا بتوانیم تا پایان سال جاری حداقل ۲۰ مگاوات دیگر به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان اضافه کنیم.

این مقام مسئول، سازگاری با محیط زیست، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را از جمله مزیت‌های احداث و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی برشمرد.

ا و تصریح کرد: تولید برق از انرژی خورشیدی، علاوه بر تأمین انرژی پاک و تجدیدپذیر، از انتشار هزاران تن دی‌اکسیدکربن در سال جلوگیری کرده و موجب صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف منابع آب و سوخت‌های فسیلی نیز خواهد شد.

زارع خفری، در بخش دیگری از سخنان خود به استقبال مردم و سرمایه‌گذاران از احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی اشاره کرد و گفت: نصب این نیروگاه‌ها علاوه بر تولید برق پاک و ایجاد درآمد برای صاحبان آنها، به توسعه منابع تجدیدپذیر و افزایش پایداری شبکه برق نیز کمک می‌کند.

این مقام مسئول با اشاره به آمار اجرای طرح نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی (مقیاس کوچک) در فارس خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، ۳۵۵۷ نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی با ظرفیت مجموع ۲۲.۵ مگاوات در استان احداث شده و ۵۲۹۰ قرارداد خرید تضمینی برق نیز برای این نیروگاه‌ها منعقد شده است.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با تأکید بر اهمیت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مقیاس کوچک گفت: گسترش نیروگاه‌های تجدیدپذیر در مجاورت محل مصرف، علاوه بر کاهش تلفات انتقال و توزیع برق، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری شبکه و پایداری تأمین انرژی در شرایط ناترازی نیزکمک کند.

او، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تقویت شبکه توزیع برق را از اولویت‌های اصلی این شرکت در جهت رفع ناترازی‌های انرژی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تأمین برق پایدار عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد: با به مدارآمدن هر چه بیشتر این نیروگاه ها، بتوانیم گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار، اشتغال‌زایی و همچنین کاهش وابستگی استان به شبکه سراسری برق برداریم.

منبع: توزیع برق فارس