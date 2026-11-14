باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز آمار ایران اعلام کرد: از کل ساختمان‌های احداث شده در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۱۰ هزار و ۳۳۹ ساختمان معادل ۸۹.۱ درصد مربوط به ساختمان‌های مسکونی، ۱۴ هزار و ۶۰۲ ساختمان معادل ۶.۲ درصد مربوط به ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی توأم، ۱۱ هزار و ۱۲۳ ساختمان معادل ۴.۷ درصد مربوط به ساختمان‌های غیرمسکونی بوده است.

بررسی نتایج طرح آمارگیری از سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در نقاط شهری کشور نشان می‌دهد:

- در سال ۱۴۰۳ از تعداد ۲۳۸ هزار و ۳۴۸ کارگاه فعالیت ساختمانی فعال، تعداد ۲۳۶ هزار و ۶۴ معادل ۹۹ درصد کارگاه‌ها مربوط به احداث بنا و ۲۲۸۳ معادل یک درصد کارگاه‌ها مربوط به افزایش بناست.

- از تعداد ۲۳۶ هزار و ۶۴ کارگاه فعالیت ساختمانی مربوط به احداث بنا، تعداد ۱۹۵ هزار و ۹۷۹ کارگاه معادل ۸۲.۲ درصد مربوط به ایجاد بنای جدید و ۴۰ هزار و ۸۶ کارگاه معادل ۱۶.۸ درصد مربوط به تجدید بنا بوده است.

- همچنین از کل کارگاه‌های فعالیت ساختمانی فعال تعداد ۴۰ هزار و ۲۵۱ کارگاه معادل ۱۶.۹ درصد فعالیت ساختمانی خود را تکمیل کرده و تعداد ۱۹۸ هزار و ۹۷ کارگاه معادل ۸۳.۱ درصد دارای فعالیت ساختمانی نیمه‌تمام در حال انجام است.

- طبق نتایج حاصل از طرح، بخش اعظم از ۲۳۶ هزار و ۶۴ ساختمان احداث شده، مربوط به ساختمان‌های مسکونی است. از کل ساختمان‌های احداث شده، تعداد ۲۱۰ هزار و ۳۳۹ ساختمان معادل ۸۹.۱ درصد مربوط به ساختمان‌های مسکونی، ۱۴ هزار و ۶۰۲ ساختمان معادل ۶.۲ درصد مربوط به ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی توأم، ۱۱ هزار و ۱۲۳ ساختمان معادل ۴.۷ درصد مربوط به ساختمان‌های غیرمسکونی بوده است.

- سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش احداث ساختمان در سال ۱۴۰۳ برای ۲۳۶ هزار و ۶۴ ساختمان احداثی، تقریباً برابر با ۲۰۳۴ همت (بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان) است که از این مقدار تقریبا ۱۶۵۰ همت معادل ۸۱ درصد آن مربوط به ساختمان‌های نیمه‌تمام و تقریبا ۳۸۳ همت معادل ۱۹ درصد مربوط به ساختمان‌های تکمیل شده است.

- مشاهده می‌شود که کل هزینه‌های تمام‌شده برای ۳۹ هزار و ۵۰۰ ساختمان تکمیل شده برابر ۳ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۱۵۱ میلیارد ریال یا به عبارتی تقریبا معادل ۳۸۳ همت بوده است که می‌توان گفت برای هر ساختمان تکمیل‌شده به طور میانگین ۹.۷ میلیارد تومان هزینه صورت گرفته است.

- کل هزینه‌های ساخت (هزینه‌هایی که در گذشته انجام شده و هزینه‌هایی که پیش‌بینی شده در آینده انجام خواهد شد) برای ۱۹۶ هزار و ۵۶۵ ساختمانِ نیمه‌تمام، تقریبا برابر با ۷۹۱ همت پیش‌بینی شده که می‌توان گفت، برای هر ساختمان نیمه‌تمام تقریبا ۴.۱ میلیارد تومان هزینه لازم است.