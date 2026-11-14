مرکز آمار ایران از سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار همتی برای احداث بیش از ۲۳۶ ساختمان در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز آمار ایران اعلام کرد: از کل ساختمان‌های احداث شده در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۱۰ هزار و ۳۳۹ ساختمان معادل ۸۹.۱ درصد مربوط به ساختمان‌های مسکونی، ۱۴ هزار و ۶۰۲ ساختمان معادل ۶.۲ درصد مربوط به ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی توأم، ۱۱ هزار و ۱۲۳ ساختمان معادل ۴.۷ درصد مربوط به ساختمان‌های غیرمسکونی بوده است.

بررسی نتایج طرح آمارگیری از سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در نقاط شهری کشور نشان می‌دهد:

- در سال ۱۴۰۳ از تعداد ۲۳۸ هزار و ۳۴۸ کارگاه فعالیت ساختمانی فعال، تعداد ۲۳۶ هزار و ۶۴ معادل ۹۹ درصد کارگاه‌ها مربوط به احداث بنا و ۲۲۸۳ معادل یک درصد کارگاه‌ها مربوط به افزایش بناست.

- از تعداد ۲۳۶ هزار و ۶۴ کارگاه فعالیت ساختمانی مربوط به احداث بنا، تعداد ۱۹۵ هزار و ۹۷۹ کارگاه معادل ۸۲.۲ درصد مربوط به ایجاد بنای جدید و ۴۰ هزار و ۸۶ کارگاه معادل ۱۶.۸ درصد مربوط به تجدید بنا بوده است.

- همچنین از کل کارگاه‌های فعالیت ساختمانی فعال تعداد ۴۰ هزار و ۲۵۱ کارگاه معادل ۱۶.۹ درصد فعالیت ساختمانی خود را تکمیل کرده و تعداد ۱۹۸ هزار و ۹۷ کارگاه معادل ۸۳.۱ درصد دارای فعالیت ساختمانی نیمه‌تمام در حال انجام است.

- طبق نتایج حاصل از طرح، بخش اعظم از ۲۳۶ هزار و ۶۴ ساختمان احداث شده، مربوط به ساختمان‌های مسکونی است. از کل ساختمان‌های احداث شده، تعداد ۲۱۰ هزار و ۳۳۹ ساختمان معادل ۸۹.۱ درصد مربوط به ساختمان‌های مسکونی، ۱۴ هزار و ۶۰۲ ساختمان معادل ۶.۲ درصد مربوط به ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی توأم، ۱۱ هزار و ۱۲۳ ساختمان معادل ۴.۷ درصد مربوط به ساختمان‌های غیرمسکونی بوده است.

- سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش احداث ساختمان در سال ۱۴۰۳ برای ۲۳۶ هزار و ۶۴ ساختمان احداثی، تقریباً برابر با ۲۰۳۴ همت (بیش از ۲ هزار هزار میلیارد تومان) است که از این مقدار تقریبا ۱۶۵۰ همت معادل ۸۱ درصد آن مربوط به ساختمان‌های نیمه‌تمام و تقریبا ۳۸۳ همت معادل ۱۹ درصد مربوط به ساختمان‌های تکمیل شده است.

- مشاهده می‌شود که کل هزینه‌های تمام‌شده برای ۳۹ هزار و ۵۰۰ ساختمان تکمیل شده برابر ۳ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۱۵۱ میلیارد ریال یا به عبارتی تقریبا معادل ۳۸۳ همت بوده است که می‌توان گفت برای هر ساختمان تکمیل‌شده به طور میانگین ۹.۷ میلیارد تومان هزینه صورت گرفته است.

- کل هزینه‌های ساخت (هزینه‌هایی که در گذشته انجام شده و هزینه‌هایی که پیش‌بینی شده در آینده انجام خواهد شد) برای ۱۹۶ هزار و ۵۶۵ ساختمانِ نیمه‌تمام، تقریبا برابر با ۷۹۱ همت پیش‌بینی شده که می‌توان گفت، برای هر ساختمان نیمه‌تمام تقریبا ۴.۱ میلیارد تومان هزینه لازم است.

برچسب ها: تولید مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
اختصاص ۳۶ هزار میلیارد تومان به زیر ساخت‌های مسکن
اتصال ۵۳ دستگاه به سامانه املاک و اسکان/ ۸۸ میلیون کد ملی به کد پستی متصل شد +فیلم
تأمین مالی ۳۹۹ هزار واحد نهضت ملی مسکن
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۴ آبان از نواحی شمالی
صدور مجوز صلاحیت پروازی برای ۸ موتور هواپیماهای MD / بازگشت تدریجی MDها به چرخه پرواز
سوءمدیریت و ساختار‌های معیوب؛ دو عامل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی
افزایش ۳۰ درصدی صید کیلکا ماهیان/تداوم صید تا پایان اسفند
سهم صاحبان مشاغل از کل مالیات وصولی کشور کمتر از ۶ درصد است
آخرین اخبار
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۴ آبان از نواحی شمالی
صدور مجوز صلاحیت پروازی برای ۸ موتور هواپیماهای MD / بازگشت تدریجی MDها به چرخه پرواز
سوءمدیریت و ساختار‌های معیوب؛ دو عامل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی
سهم صاحبان مشاغل از کل مالیات وصولی کشور کمتر از ۶ درصد است
افزایش ۳۰ درصدی صید کیلکا ماهیان/تداوم صید تا پایان اسفند
فرآیند صادرات آبزیان تسهیل می شود
بازسازی پالایشگاه‌های گازی آسیب‌دیده ۳ شیفته دنبال می‌شود
قاچاق سوخت پیش از ورود به نیروگاه اتفاق می‌افتد ‌
چرا بورس در نخستین روز هفته قرمزپوش شد؟
۲۴ آبان‌ماه، مهلت تسویه و ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان پایان می‌یابد
تداوم آلودگی هوا در تهران و ورود سامانه بارشی به شمال کشور از روز دوشنبه
هشدار ممنوعیت تردد در محور کندوان (حدفاصل هریجان - تونل سیاه بیشه)
دولت بخشی از مطالبات خود را وصول کرد
ثبت سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار همتی در بخش مسکن
چهل و سومین عرضه و تقاضا اعتباری گواهی اسقاط در سامانه نوسازی ناوگان اعلام شد
عملیات کشاورزی در باغات و مزارع با احتیاط صورت بگیرد
آینده‌نگری در تدوین و به‌روزرسانی دستورالعمل‌های استاندارد
تسهیل در صدور مجوزهای تولید برق خانگی باید در دستور کار قرار گیرد
تأمین مالی ۳۹۹ هزار واحد نهضت ملی مسکن
ابزار‌های نوین با رشد ۱۰ برابری، بیش از ۴۰۰ همت زنجیره تولید را تامین مالی کردند
گسترش همکاری معدنی بین ایران و سنت‌پترزبورگ
آیا پرداخت مالیات می‌تواند جایگزین درآمد نفتی شود؟
تولید ماهانه ۵.۵ میلیون قوطی شیر خشک نوزاد در کشور
افتتاح رسمی دفتر نمایندگی اتاق تهران در خورگوس / تقویت کریدور‌ها برای توسعه مراودات بین المللی
کاهش ۷۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
اجرای سه بسته حمایتی برای بازگشت بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ به چرخه فعالیت
مصرف روزانه گاز خانگی و تجاری به ۵۰۰ میلیون مترمکعب رسید+ فیلم
تسویه زنجیره‌ای با اوراق گام و برات الکترونیک به بخش دارو و درمان رسید
اختصاص ۳۶ هزار میلیارد تومان به زیر ساخت‌های مسکن
نرخ بهره بین بانکی به ۳۳.۷۹ درصد رسید