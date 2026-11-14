باشگاه خبرنگاران جوان - صمد زمانزاد قویدل در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت پایداری تولید در واحد‌های مرغداری اظهار کرد: تامین دمای مناسب سالن‌های پرورش طیور به‌ویژه در فصل سرد سال از الزامات اساسی حفظ سلامت، رشد مطلوب و کاهش تلفات گله‌هاست و هرگونه اختلال در سیستم گرمایشی می‌تواند خسارات اقتصادی قابل توجهی به بهره‌برداران وارد کند.

وی با بیان اینکه تامین سوخت جایگزین نباید به زمان قطع یا افت فشار گاز موکول شود افزود: مرغداران باید پیش از آغاز دوره سرما، متناسب با ظرفیت واحد خود نسبت به ذخیره‌سازی گازوئیل و سایر سوخت‌های مجاز اقدام کرده و از آماده‌به‌کار بودن تجهیزات دوگانه‌سوز اطمینان حاصل کنند.

زمانزاد قویدل در تشریح راهکار‌های مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی در واحد‌های پرورش طیور، ۱۰ اقدام اساسی را مورد تاکید قرار داد و گفت: تامین و ذخیره‌سازی به‌موقع سوخت جایگزین، آماده‌سازی و آزمایش تجهیزات دوگانه‌سوز، عایق‌کاری سقف و دیوار‌های سالن‌ها، تنظیم دمای استاندارد متناسب با سن و نیاز گله، سرویس و نگهداری دوره‌ای تجهیزات گرمایشی، مدیریت اصولی تهویه، استفاده از ترموستات‌ها و سامانه‌های هوشمند کنترل دما، جلوگیری از اتلاف انرژی، تدوین برنامه شرایط اضطراری و پایش مستمر میزان مصرف و ذخیره سوخت از مهمترین اقدامات ضروری در این زمینه است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: مدیریت صحیح تهویه در سالن‌های پرورش طیور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که کاهش بی‌رویه تهویه برای حفظ گرما می‌تواند موجب افت کیفیت هوای سالن و بروز مشکلات بهداشتی برای گله شود؛ بنابراین تنظیم تهویه باید با حفظ دمای مطلوب و تامین هوای تازه متناسب با شرایط پرورش انجام گیرد.

وی همچنین بر ضرورت بازبینی هیترها، مشعل‌ها، ترموستات‌ها، فن‌ها و عایق‌کاری لوله‌ها تاکید کرد و افزود: استفاده از تجهیزات استاندارد و کم‌مصرف، رفع فرسودگی سیستم‌های گرمایشی و کنترل مستمر عملکرد آنها، ضمن کاهش مصرف گاز، موجب افزایش راندمان انرژی و کاهش هزینه‌های تولید خواهد شد.

زمانزاد قویدل با اشاره به اهمیت آمادگی برای شرایط اضطراری خاطرنشان کرد: بهره‌برداران باید علاوه بر آماده‌سازی تجهیزات جایگزین، نسبت به پیش‌بینی برق اضطراری، بررسی ایمنی مخازن و تجهیزات ذخیره سوخت و تدوین برنامه عملیاتی برای زمان افت فشار یا قطع احتمالی گاز اقدام کنند تا روند تولید بدون وقفه ادامه یابد.

وی گفت: مدیریت مصرف گاز، آماده‌سازی تجهیزات دوگانه‌سوز و تامین به‌موقع سوخت جایگزین، سه ضرورت اساسی برای استمرار فعالیت واحد‌های مرغداری در فصل سرماست. انتظار می‌رود مرغداران با رعایت این توصیه‌ها ضمن کاهش هزینه‌های انرژی، از سلامت گله‌ها، پایداری تولید و امنیت غذایی جامعه صیانت کنند.

منبع:جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی