بر اساس اعلام مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی وزارت اقتصاد، دولت توانست ظرف سه ماهه نخست امسال ۵۲ همت از مطالبات خود را وصول کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش وضعیت کلانِ بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت دولتی تا ۳۱ خرداد سال جاری بر اساس بررسی‌های انجام شده تا نیمه آبان امسال را اعلام کرد.

بر این اساس بدهی‌های دولت ۳۱۱۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که بدهی‌های دولت تا پایان سال گذشته ۲۷۶۰ هزار میلیارد تومان بود و ظرف سه ماه ابتدایی امسال ۱۲.۶ درصد رشد داشته است.

مطالبات دولت نیز تا پایان خرداد سال جاری ۲۴۸۳ هزار میلیارد تومان و تا پایان اسفند سال گذشته ۲۵۳۵ میلیارد تومان بود که کاهش بیش از ۲ درصدی در مطالبات رخ داده است.

بدهی‌های شرکت‌های دولتی تا پایان بهار امسال ۷ هزار و ۶۶ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است این در حالی‌است که تا پایان اسفند پارسال شرکت‌های دولتی حدود ۵.۹ هزار همت بدهی داشتند که حدود ۲۰ درصد افزایش بدهی شرکت دولتی رخ داده است.

مطالبات شرکت‌های دولتی نیز در پایان نیمه نخست امسال ۴۴۱۹ همت بوده در حالی که در پایان سال گذشته ۳۶۱۰ همت برآورد شده است و رشد ۲۲.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

مابه‌التفاوت بدهی‌ها به مطالبات دولت در پایان سال گذشته ۲۲۵ همت بود، اما در پایان خرداد امسال به ۶۲۶ همت رسید که افزایش ۱۷۸ درصدی را نشان می‌دهد از سوی دیگر، مابه‌التفاوت بدهی‌های شرکت‌های دولتی به مطالبات این شرکت‌ها ۲۶۴۶ همت محاسبه شده که ۱۶ درصد بیشتر از پایان اسفند پارسال است.

مطالبات دولت از ابتدای امسال تا پایان بهار سال جاری روند منفی گرفت که نشان می‌دهد دولت برخی از مطالبات خود را معادل ۵۲ همت در سه ماهه نخست سال جاری وصول کرده است، اما میزان بدهی‌های دولت در ۵ سال اخیر همواره روند صعودی داشته و از ۹۶۳ همت در پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به ۳۱۱۰ همت در پایان بهار امسال رسیده است.

بیشترین میزان بدهی دولت با ۲.۴ هزار همت به بخش خصوصی و تعاونی‌ها اختصاص دارد این در حالیست که بیشترین بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری با بیش از ۴ همت برآورد می‌شود.

بیشترین مطالبات دولت نیز از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی با بیش از یک‌هزار هزار میلیارد تومان و بیشترین مطالبات شرکت‌های دولتی هم از اشخاص حقوقی با بیش از ۴۴۰۰ همت محاسبه شده است.

 

برچسب ها: بدهی دولت ، پرداخت بدهی
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