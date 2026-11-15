باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - بیش ازیک ماه از آغاز سال تحصیلی جدید می‌گذرد اما همچنان برخی از دانش‌آموزان در مناطق مختلف کشور، از عدم دریافت کتاب‌های درسی خود خبر می‌دهند. این موضوع که روند عادی کلاس‌ها و آموزش رسمی را در برخی مقاطع تحت تأثیر قرار داده، موجب نگرانی و گلایه خانواده‌های دانش‌آموزان شده است. بر همین اساس خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان این موضوع را از مسئولان مختلف آموزش و پرورش پیگیری کرده است.

کتاب‌ها به تعداد دانش آموزان چاپ شده است

در همین راستا علی لطیفی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر اینکه کتاب‌های درسی به تعداد دانش‌آموزان چاپ شده و در اختیار مناطق آموزشی قرار گرفته گفت: خانواده‌ها برای دریافت کتاب‌های درسی، از طریق مدرسه و در مرحله بعد از اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل، موضوع را باید پیگیری کنند تا کتاب‌های مورد نیاز بلافاصله ارسال شود.

وی همچنین به ارائه راهکار جایگزین اشاره کرد و گفت که تمامی فایل‌های PDF کتاب‌های درسی پیش از آغاز سال تحصیلی در سامانه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی قرار گرفته است تا دانش‌آموزانی که به هر دلیلی کتاب چاپی به دستشان نرسیده، بتوانند به‌صورت موقت از نسخه‌های الکترونیکی استفاده کنند.

تاخیر ثبت نام دانش‌آموزان یکی از دلایل نرسیدن کتاب‌‎های درسی است

همچنین علی فرهادی، سخنگوی آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از دلایل تأخیر در تحویل کتاب در برخی موارد را به تأخیر در انتخاب رشته و ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه دهم نسبت داد.

وی افزود: مشخص نبودن رشته تحصیلی یا مدرسه محل تحصیل در برخی موارد، فرآیند ارسال دقیق کتاب را با چالش مواجه کرده است؛ با این حال، تأکید کرد که با تکمیل فرآیند ثبت‌نام و مشخص شدن اطلاعات تحصیلی، کتاب‌های مورد نیاز بلافاصله به دست دانش‌آموزان خواهد رسید.

خطاهای ثبت‌نام، تغییر رشته و اختلال در توزیع کتاب‌های درسی است

علیرضا امینی، مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: در سال تحصیلی جاری، مجموعاً ۹۳۶ عنوان کتاب درسی با شمارگان ۱۶۴ میلیون جلد تولید شده است.

وی با اشاره به چالش‌های مرتبط با تأمین مواد اولیه و محدودیت‌های واردات، تأکید کرد که با اتکا به برنامه‌ریزی پیش‌بینی‌شده و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، فرآیند تولید با موفقیت انجام شده و بخش عمده‌ای از کتاب‌ها در حال حاضر در اختیار مدارس قرار گرفته است. امینی افزود که گزارش‌های مربوط به عدم دریافت کتاب توسط برخی دانش‌آموزان می‌تواند ناشی از عواملی نظیر خطاهای ثبت‌نام، تغییر رشته یا مدرسه و یا اختلالات موقت در مراحل توزیع در سطح منطقه و مدرسه باشد.

وجود تکمیل فرآیند توزیع برای بیش از ۹۹.۵ درصد دانش‌آموزان، پرسش‌هایی همچنان در خصوص چالش‌های باقی‌مانده مطرح است؛ از جمله آمار دقیق دانش‌آموزان فاقد کتاب، تمرکز جغرافیایی این کمبودها در استان‌ها و مناطق محروم، و بازه زمانی نهایی برای رفع این شکاف‌ها. همچنین، بررسی سازوکارهای پیشگیرانه برای سال‌های تحصیلی آتی از دیگر موضوعات مورد بحث است. از آنجا که دسترسی همگانی به منابع آموزشی پیش‌شرط کیفیت آموزش است، مدیریت دقیق این درصدِ باقی‌مانده برای تضمین عدالت آموزشی در تمامی مناطق، اهمیت ویژه‌ای دارد.