باشگاه خبرنگاران جوان - براساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه های کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام کرد، در پی اجرای عملیات تعمیر و ایمن سازی دیوار ضامن درمحور کندوان (حدفاصل هریجان تا تونل سیاه بیشه) ممنوعیت تردد در این محور اعمال می شود.

- بازه زمانی عملیات:

- از تاریخ ۲۴ آبان تا ۲۶ آبان (به مدت ۳ روز) بصورت ۲۴ ساعته

- موقعیت دقیق اجرای عملیات: محور کندوان (حدفاصل هریجان تا تونل سیاه بیشه)

- محور فوق در زمان انجام عملیات مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین هراز و سوادکوه (فیروزکوه) امکان پذیر است.