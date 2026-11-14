در پی اجرای عملیات تعمیر و ایمن سازی دیوار ضامن درمحور کندوان (حدفاصل هریجان تا تونل سیاه بیشه) ممنوعیت تردد در این محور اعمال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - براساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه های کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعلام کرد، در پی اجرای عملیات تعمیر و ایمن سازی دیوار ضامن درمحور کندوان (حدفاصل هریجان تا تونل سیاه بیشه) ممنوعیت تردد در این محور اعمال می شود.

- بازه زمانی عملیات:

- از تاریخ ۲۴ آبان تا ۲۶ آبان  (به مدت ۳ روز) بصورت ۲۴ ساعته

- موقعیت دقیق اجرای عملیات: محور کندوان (حدفاصل هریجان تا تونل سیاه بیشه)

- محور فوق در زمان انجام عملیات مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین هراز و سوادکوه (فیروزکوه) امکان پذیر است.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، جاده
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