باشگاه خبرنگاران جوان - چند روز پیش، اعتراف جنسن هوانگ، مدیرعامل و بنیان‌گذار انویدیا، به رابطه خارج از ازدواجش چنان در فضای مجازی پیچید که تقریباً هیچ رسانه‌ای نبود که به آن نپردازد.

مخصوصاً که بعد از این اعتراف کم‌کم پای زنی با اتهام جاسوسی برای چین هم وسط آمد تا پازل جنجال تکمیل شود. این‌طوری شد که یک رسوایی کاملاً شخصی، در کمتر از چشم برهم‌زدنی، پرونده‌ای امنیتی برای ایالات متحده شد و سایه انداخت روی آینده انویدیا و بازار داغ سهام.

در ادامه، نگاهی انداخته‌ایم به حاشیه‌هایی که ظاهراً قصد ندارند به این زودی‌ها دست از سر جنسن هوانگ بردارند.

اصل ماجرا چه بود؟

همه‌چیز از گزارش «نیویورک‌تایمز» کلید خورد؛ گزارشی که پرده از رابطه هوانگ با یک زن تاجر به نام «آلیس هوانگ» برداشت. اولش نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا گفتند این بانو با وزارت امنیت دولتی چین همکاری داشته و برای پکن جاسوسی می‌کرده است. بررسی‌های موشکافانه امنیتی هم ردپای ارتباط او با یک شهروند آمریکایی مهم را آشکار کرد که بعدتر مشخص شد کسی نیست جز خود جنسن هوانگ! البته اینکه این زن تاجر دقیقاً توانسته چه اطلاعاتی را صید کند یا از این دوستی پنهانی چه چیزی به چنگ آورد، هنوز در هاله‌ای از ابهام است.

اما واکنش خود هوانگ به این افشاگری، ماجرا را وارد فاز جالب‌تری کرد. او نه‌تنها منکر ماجرا نشد؛ بلکه طی بیانیه‌ای همه‌چیز را گردن گرفت؛ از همسر و فرزندانش عذرخواهی کرد و با قبول مسئولیت کامل رفتارش، اعتراف کرد در برابر کارمندان، اعضای هیئت‌مدیره و سهامداران شرکت هم اصلاً امانت‌دار خوبی نبوده است.

از این طرف «انویدیا» هم که دید اوضاع بیخ پیدا کرده، اعلام کرد هیئت‌مدیره شرکت برای بررسی نگرانی‌های امنیتی و احتمال دسترسی به اسرار تجاری، تحقیقات مستقل خود را کلید زده است. هرچند این شرکت تأکید کرده فعلاً دلیلی برای اثبات افشای اطلاعات محرمانه یا به خطر افتادن امنیت ملی وجود ندارد، اما قرار است همه‌چیز زیر ذره‌بین برود.

به این ترتیب، ماجرا به سرعت به پرونده‌ای با ابعاد امنیتی و اقتصادی تبدیل شد. البته ناگفته نماند در گزارش‌های بعدی، نام کیمبرلی پاول، معاون بخش سلامت انویدیا، نیز در ارتباط با روابط شخصی هوانگ مطرح شد.

حواشی ادامه‌دار

اما با انتشار خبر تحقیقات هیئت‌مدیره، سهام انویدیا پیش از شروع معاملات رسمی آمریکا ۵۱/۴درصد سقوط کرد. هرچند هیئت‌مدیره همچنان روی این موضوع پافشاری می‌کرد که هنوز مدرکی دال بر افشای اسرار تجاری یا تهدید امنیت ملی پیدا نکرده، اما چراغِ قرمز روشن شده بود. از طرفی چین هم زیر بار این ماجرا نرفت و اتهام تلاش برای به دام انداختن مدیرعامل انویدیا را قاطعانه رد کرد و آن را سناریویی بی‌اساس برای لکه‌دار کردن نام پکن خواند.

در این بازار داغ گمانه‌زنی، تحلیلگران مالی هم شروع به اظهارنظر کردند. دن کووتسورث، رئیس بخش بازار‌های شرکت «ای‌جی بل»، بر این باور است که حتی اگر هیچ اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای هم در کار نبوده باشد، همین که مدیرعامل یک غول فناوری با فردی متهم به جاسوسی دولتی رابطه داشته، اعتبار شرکت را به لرزه می‌اندازد؛ او حتی درباره احتمال کناره‌گیری موقت یا حتی دائمی هوانگ هم صحبت کرد. اما کنار گذاشتن هوانگ برای انویدیا اصلاً کار ساده‌ای نبود؛ چون هوانگ کسی بود که این شرکت را به مغز متفکر دنیای هوش مصنوعی تبدیل کرده و احتمالاً حذفش هزینه سنگینی برای شرکت دارد.

اوج ماجرا جایی بود که حساب کاربری وبلاگ مالی «Zerohedge» در شبکه اجتماعی ایکس، در یک توییت جنجالی از ایلان ماسک خواست تا جنسن هوانگ را استخدام کند! ماسک هم در پاسخ کوتاهی نوشت چنین کاری برایش مایه افتخار خواهد بود. این چند کلمه کافی بود تا چرخ شایعات بچرخد و رسانه‌ها درباره احتمال کوچ مدیرعامل شرکت انویدیا به یکی از شرکت‌های ماسک بنویسند؛ هرچند نه خبری از میز مذاکره بود و نه معلوم شد این پیشنهاد قرار است جدی‌تر از یک شوخی اینترنتی دنبال شود یا خیر؟

واکنش‌ها چه بود؟

البته انویدیا در این میان کماکان درگیر کنترل ترافیک تراشه‌های هوش مصنوعی هم بود. براساس گزارش بلومبرگ، این غول فناوری از ارائه‌دهندگان خدمات ابری در جنوب شرق آسیا خواسته تا برای دریافت عنوان شریک رسمی، در سامانه‌ای به نام Fleet Intelligence ثبت‌نام کنند؛ سامانه‌ای که محل دقیق استقرار تراشه‌ها را ردیابی می‌کند.

این اقدام، واکنش مستقیمی است به نگرانی‌های فزاینده واشنگتن درباره انتقال غیرقانونی سخت‌افزار‌های پیشرفته به سمت چین. اما فشار‌ها کم‌کم کار خودش را کرد و پس از انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال کناررفتن هوانگ، سهام انویدیا در معاملات پس از پایان ساعت رسمی بازار بیش از ۸درصد سقوط کرد و دیری نپایید که خبر رسمی استعفای او هم منتشر شد.

هیئت‌مدیره نیز «کولت کرس» مدیر ارشد مالی شرکت را به‌عنوان مدیرعامل موقت منصوب کرد تا همزمان گزینه‌های داخلی و خارجی برای جانشینی دائمی زیر ذره‌بین قرار گیرند.

بد نیست بدانید دونالد ترامپ هم در توییتی نظر کارشناسی‌اش را درباره جانشین هوانگ صادر کرد و مدعی شد «تیم کوک» مدیرعامل اپل، تنها کسی است که شایستگی نشستن روی صندلی فرماندهی انویدیا را دارد. او با لحن ستایش‌آمیزی نوشت: «یک اسطوره جایگزین اسطوره‌ای دیگر می‌شود!» البته این پیشنهاد وسوسه‌برانگیز ترامپ هم نتوانست برنامه انویدیا را تغییر دهد و کولت کرس کماکان به عنوان مدیرعامل موقت پشت میز ماند. حالا جالب است بدانید رویترز در گزارشی تازه از رابطه صمیمانه هوانگ با یکی دیگر از کارکنان انویدیا پرده برداشته که هنوز نامش رسماً اعلام نشده است. این یعنی در کنار آلیس هوانگ و کیمبرلی پاول، نام زن دیگری هم به فهرست حاشیه‌های عاطفی مدیرعامل سابق اضافه شده که احتمالاً ابعاد تازه‌تری را هم به ماجرا اضافه می‌کند.

البته «وایرد» هم در گزارشی نشان می‌دهد که بلافاصله پس از انتشار خبر استعفا، کارمندان زیادی از انویدیا خواستار بازگشت «هوانگ» به کار شدند.

یکی از مهندسان باسابقه این شرکت در یک پست داخلی از هیئت‌مدیره خواست به نگرانی‌ها و خواسته بدنه کارمندان توجه کنند؛ درخواستی که بیش از هزارو۶۰۰ کامنت گرفت و اکثرشان در حمایت تمام‌قد از هوانگ بود.

کارمند دیگری هم با فرستادن یک ایمیل سراسری، خواستار شفاف‌سازی دقیق درباره پشت‌پرده این خروج شد تا ثابت کند کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است.

به این ترتیب، با وجود تمام این توفان‌های عاطفی و امنیتی، بخش بزرگی از خانواده انویدیا هنوز هم با این جدایی کنار نیامده و خیلی از کارمندان اصلاً دلشان نمی‌خواهد رئیسشان را از دست بدهند.

منبع: روزنامه قدس