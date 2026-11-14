به گفته مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی از ابتدای سال تا پایان مهر ۱۳۰۰ میلیارد تومان توزیع مالیات در استان انجام شده که از این محل ۲۴۶ میلیارد تومان به حساب بهداشت و درمان واریز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - کریمدادی مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی، با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: طرح نشان‌دار کردن مالیات برای سومین سال متوالی در حال اجرا است؛ اولین بار در سال ۱۴۰۳ این طرح اجرا شد و ۲۶ طرح با ۱۹۲ میلیارد تومان برای استان در نظر گرفته شد که ۱۰۴ میلیارد تومانِ آن از طریق پرداخت توسط ۵۲۴۱ مؤدی مالیاتی تأمین شد، همچنین پارسال ۲۷ طرح با اعتبار مورد نیاز ۴۰۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۱۴۰ میلیارد آن توسط مؤدیان تأمین اعتبار شد.

او افزود: برای امسال مؤدیان مشمول تبصره ۱۰۰ می‌توانند طرح‌های منتخب را برای هزینه‌کرد مالیاتشان انتخاب کنند. امسال ۳۶ طرح در نظر گرفته شده که ۲۶ طرح استانی با اعتبار ۱۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و الباقی طرح ملی با اعتبار ۴۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است؛ یعنی در مجموع ۵۳۳ میلیارد تومان بابت این ۳۶ طرح در نظر گرفته شده که مؤدیان مالیاتی تا پایان آبان سال جاری مهلت پرداخت دارند.

کریمدادی بیان کرد: طرح‌ها در زمینه‌های مختلف زیرساخت آب و برق، مسکن ملی، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، احداث پارک علم و فناوری، حمل و نقل، عمران روستایی، احداث باند دوم، ساماندهی بافت‌های فرسوده استان، بهبود و تکمیل پوشش شبکه‌های تلویزیونی، انتقال آب، تأمین آب عشایر، تصفیه‌خانه بیرجند و ... است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی ادامه داد: امسال مالیات ۸۴ درصد مؤدیان مشمول تبصره ۱۰۰ که بالای صد هزار نفر هستند صفر بوده و برایشان پیامک ارسال شده است. مالیات‌ها با توجه به درک شرایط جنگی، استان‌های درگیر جنگ و نوع فعالیت‌های تأثیرگرفته از جنگ تعیین شده است.

بیشتر بخوانید

او عنوان کرد: ۳۰ آبان آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی است؛ بنابراین از مؤدیان مشمول می‌خواهیم نسبت به تکمیل اظهارنامه‌های خود اقدام کنند، قابلیت تقسیط مالیات نیز وجود دارد.

کریمدادی تصریح کرد: آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه دوره تابستان ۱۴۰۵ تا فردا ۲۴ آبان است و مؤدیان مشمول می‌بایست نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی اظهار کرد: از محل ۱۰ درصد مالیات عوارض ارزش افزوده، ۱ درصد مربوط به سلامت بوده که در هفت‌ماهه امسال ۲۴۶ میلیارد تومان به حساب بهداشت و درمان استان واریز شده، ۱ درصد مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری صندوق فولاد بوده که ۲۴۶ میلیارد تومان برای این صندوق واریز شده است؛ ۴ درصد مربوط به ۳۱ شهرداری استان بوده و ۵۳۶ میلیارد تومان برای آنها واریز شده است. همچنین ۲۹۴ میلیارد تومان برای دهیاری‌ها و ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای روستا‌های فاقد دهیاری واریز شده است. در حوزه عشایری نیز در ۷ ماهه ۹۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان واریزی داشته‌ایم.

او گفت: در مجموع ۹۴۹ میلیارد تومان واریزی مالیات داشته‌ایم که با احتساب مالیات سلامت و متناسب‌سازی نیز از ابتدای امسال تا پایان مهرماه ۱۳۰۰ میلیارد تومان توزیع مالیات داشته‌ایم.

کریمدادی افزود: انتخاب طرح‌ها با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و سازمان امور مالیاتی کشور است؛ طرح‌ها باید پیشرفت ۸۰ درصدی را داشته و تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی بیان کرد: سامانه سوت‌زنی برای اطلاع دادن فرار‌های مالیاتی وجود دارد، همچنین مردم می‌توانند از طریق تلفن گویای ۱۵۲۶ موارد را به صورت محرمانه اعلام کنند؛ سازمان در برخی موارد پاداش برای افراد گزارش‌دهنده تعیین کرده است.