باشگاه خبرنگاران جوان -مظفر تیموری روز شنبه در نشست خبری با تشریح جزئیات میزبانی استان از سی‌وسومین جشنواره ملی هنر‌های تجسمی اظهار کرد: در مجموع یک‌هزار و ۷۲ نفر در این جشنواره شرکت کرده‌اند و ۶ هزار و ۴۲۴ اثر به دبیرخانه ارسال شده است که پس از طی مراحل داوری، ۱۷۳ اثر برای حضور در بخش نهایی انتخاب شدند.

وی افزود: از میان آثار منتخب، ۹۷ اثر متعلق به بانوان هنرمند است و کرمانشاه از نظر تعداد آثار ارسالی در جمع پنج استان برتر کشور قرار گرفته و از لحاظ تعداد آثار راه‌یافته نیز رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است.

تیموری با اشاره به مشارکت هنرمندان کرمانشاهی در این رویداد ملی گفت: ۶۵ هنرمند از استان آثار خود را به دبیرخانه فرستادند که آثار ۶ نفر از آنان به مرحله انتخاب نهایی راه یافت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه افتتاحیه جشنواره در مجموعه تاریخی طاق‌بستان برگزار می‌شود، عنوان کرد: کرمانشاه به مدت پنج روز میزبان حدود ۳۰۰ نفر از هنرمندان، عوامل اجرایی و داوران خواهد بود و هنرمندانی از استان‌های مختلف کشور و همچنین حدود ۲۰ هنرمند زن و مرد خارج از کشور‌ها از جمله بغداد، سلیمانیه و اربیل، در آن حضور پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: آیین اختتامیه جشنواره روز چهارشنبه ساعت ۱۸ در تالار انتظار برگزار خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و احتمالاً وزیر نیرو نیز در این مراسم حضور داشته باشند.

طاق‌بستان میزبان هنرمندان؛ آب محور ویژه جشنواره ملی هنر‌های تجسمی

تیموری با اشاره به بخش ویژه این دوره از جشنواره با عنوان «سرزمین من» و محوریت موضوع آب، تصریح کرد: در سال گذشته موضوع آب در قالب بخشی از جشنواره فجر مورد توجه قرار گرفت، اما امسال جشنواره ملی هنر‌های تجسمی به‌صورت کامل در کرمانشاه برگزار می‌شود و آب به‌عنوان یکی از موضوعات محوری در بخش ویژه سرزمین من مورد توجه هنرمندان قرار گرفته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی این رویداد افزود: ۳۶ داور برجسته از سراسر کشور مسئولیت ارزیابی آثار را بر عهده دارند که سه نفر از آنان از هنرمندان کرمانشاهی هستند. همچنین ۱۱ کارگاه آموزشی در رشته‌های مختلف هنری از جمله نقاشی و خوشنویسی در حاشیه جشنواره برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه محل برگزاری این کارگاه‌ها را هنرستان هنر‌های دخترانه واقع در میدان جلیلی و نگارخانه میرزا رضا کلهر اعلام کرد.

تیموری درباره هزینه‌های برگزاری جشنواره نیز گفت: برآورد اولیه برای اجرای این رویداد حدود ۲۰ میلیارد تومان بود که مقرر شده بود نیمی از آن از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیم دیگر از ظرفیت‌های استان تأمین شود. تأمین منابع مالی یکی از چالش‌های برگزاری جشنواره بود که با همراهی وزارتخانه و مجموعه مدیریت استان برطرف شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به فعالیت‌های فرهنگی و هنری ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: برگزاری رویداد‌های فرهنگی و رسانه‌ای اربعین حسینی با مسئولیت کمیته رسانه و فضای مجازی، مراسم بزرگداشت روز خبرنگار و تجلیل از فعالان رسانه‌ای از جمله برنامه‌های اجراشده در استان بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه همچنین تدوین و تصویب برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی را از اقدامات مهم این مجموعه دانست و اظهار کرد: این سند پس از سال‌ها و با تأکید استاندار کرمانشاه و پیگیری نماینده ولی‌فقیه در استان به سرانجام رسید.

وی افزود: در این نقشه ۱۹۰ برنامه فرهنگی در حوزه‌های مختلف تعریف شده و اعتبارات نیز بر مبنای این برنامه‌ها و اولویت‌های فرهنگی استان شکل گرفته است. این سند با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی رونمایی شد.

تیموری برگزاری پاتوق فیلم در تالار انتظار را از دیگر برنامه‌های مستمر فرهنگی استان عنوان کرد و گفت: این برنامه هر هفته دوشنبه‌ها با نمایش فیلم‌های سینمایی و آثار سینمای جوان و برگزاری نشست‌های نقد و بررسی دنبال می‌شود. همچنین جشنواره عکس و رویداد «رسول مهربانی» با دریافت ۵۲۸ اثر برگزار شده است.

۲۵۰ برنامه در هفته کتاب؛ از رونمایی آثار نویسندگان تا نمایشگاه سراسری

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در ادامه با تشریح برنامه‌های سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب گفت: برای این مناسبت ۲۵۰ برنامه فرهنگی در سطح استان تدارک دیده شده که هدف اصلی آنها تقویت فرهنگ مطالعه و افزایش ارتباط اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه دانش‌آموزان، با کتاب است.

وی افزود: آغاز برنامه‌های هفته کتاب با حضور در دبیرستان دخترانه استقلال و نواختن زنگ کتاب و دانایی همراه بود و در ادامه، رونمایی از ۳۰ عنوان کتاب نویسندگان استان، معرفی و رونمایی از آثار ۱۴ بانوی نویسنده کرمانشاهی برای نخستین‌بار و تجلیل از ۱۵ ناشر فعال و بیش از ۲۰ کتاب‌فروشی در دستور کار قرار دارد.

تیموری بازدید از کتاب‌فروشی‌های سطح شهر را نیز از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد و تأکید کرد: حمایت از ناشران، نویسندگان و کتاب‌فروشان در کنار برنامه‌های ترویجی، از اولویت‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است.

وی درباره زمان برگزاری نمایشگاه سراسری کتاب کرمانشاه نیز اظهار کرد: این نمایشگاه که قرار بود در آبان‌ماه برگزار شود، به دلیل هم‌زمانی با رویداد ملی هنر‌های تجسمی و نمایشگاه سراسری کتاب تهران به زمان دیگری موکول شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: نمایشگاه سراسری کتاب از ۱۱ تا ۱۶ اسفندماه در محل نمایشگاه بین‌المللی واقع در پارک شاهد برگزار می‌شود و نزدیک به ۳۰۰ ناشر از سراسر کشور در آن حضور خواهند داشت.

وی افزود: این نمایشگاه همزمان با نمایشگاه علوم قرآنی برپا می‌شود و کتاب‌ها با ۳۰ درصد تخفیف و امکان استفاده از بن خرید کتاب در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

تیموری همچنین از میزبانی کرمانشاه برای رویداد ملی «ایران جان» از ۲۱ تا ۲۷ آذرماه خبر داد و گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مسئولیت اجرای هفت رویداد فرهنگی، هنری و قرآنی را در این ایام بر عهده دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های مرتبط با توسعه امنیت پایدار در شرق و غرب کشور افزود: چهار برنامه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این چارچوب تعریف شده که شب‌های فرهنگی اورامانات، برنامه داستان‌نویسی «کرمانشاه کهن»، جشنواره ملی مرصاد و جشنواره موسیقی مرزداران از جمله آنهاست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش از برگزاری کنگره و اجلاسیه شهدای هنرمند در آذرماه خبر داد و اظهار کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیر این اجلاسیه است و برای هشت شهرستان کنگاور، هرسین، سنقر، اسلام‌آبادغرب، گیلانغرب، سرپل‌ذهاب، جوانرود و کرمانشاه یادواره شهدای هنرمند برگزار خواهد شد.

وی ساخت پنج فیلم کوتاه با موضوع شهدای هنرمند و دیدار با خانواده‌های این شهدا را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد و افزود: چهارمین جشنواره مطبوعات استان نیز در بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

تیموری در ادامه به موضوع مسکن خبرنگاران پرداخت و گفت: طرح مسکن اصحاب رسانه از طریق اداره کل راه و شهرسازی در سه فاز و با مجموع ۱۲۵ واحد در حال پیگیری است.

وی با اشاره به پیشرفت متفاوت این طرح در فاز‌های مختلف خاطرنشان کرد: یکی از فاز‌ها روند اجرایی مناسبی دارد، اما دو فاز دیگر با کندی مواجه شده‌اند و برای بررسی موانع و تسریع در روند اجرا، جلسه‌ای با حضور نمایندگان اصحاب رسانه، پیمانکار، بانک عامل، معاون اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پایان از برگزاری آزمون قرآن و عترت در بخش‌های حفظ و مفاهیم با حضور یک‌هزار و ۲۹۱ شرکت‌کننده در روز ۲۸ آبان‌ماه خبر داد.