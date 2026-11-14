عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: مردم نگران تامین سوخت در استان فارس نباشند و کارت اضطراری جایگاه‌ها در فارس جمع آوری نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید اسماعیل حسینی نماینده شیراز و زرقان در مجلس گفت: طبق معمول سوخت بنزین و نفت گاز در جایگاه‌های استان فارس در حال توزیع است و طبق گزارش مسئولین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی حتی در چند روز اخیر توزیع بنزین نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم یافته است. 

او با اشاره به صف‌های طولانی در ورودی برخی جایگاه‌های سوخت در فارس به ویژه شهر شیراز افزود:با پیگیری‌های انجام شده و وعده مسئولین شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی فعلاً تصمیمی برای جمع آوری کارت‌های اضطراری جایگاه در استان فارس گرفته نشده است.

عضو شورای عالی انرژی کشور خاطر نشان ساخت: ولی با توجه به آنکه برای جلوگیری از قاچاق سوخت، کارت اضطراری جایگاه‌ها در ۱۱ استان مرزی جمع آوری شده است بخشی از مراجعین به جایگاه‌های استان فارس از خارج از استان هستند به همین دلیل برخی از جایگاه‌ها با صف‌های طولانی بنزین مواجه شده است. 

حسینی با اشاره به اینکه ضروری است مسئولین دولت تا پیش از نهایی شدن تصمیمات، از اظهارنظر درباره آنها خودداری کنند تأکید کرد: بخشی از نگرانی که در مردم برای جمع آوری کارت‌های سوخت ایجاد شده است باعث هجوم به سمت جایگاه‌های عرضه سوخت شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین اظهار داشت:تدابیری اتخاذ شده است تا در ۱۱ استانی که کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها جمع شده است سهمیه مازاد در کارت سوخت شخصی افراد لحاظ می‌شود. 

او تصریح کرد: با توجه به آنکه تصمیمی برای جمع آوری کارت‌های اضطراری در جایگاه‌های استان فارس گرفته نشده است و همه کارت‌های اضطراری طبق روال قبل وجود دارد و روزانه بنزین به اندازه کافی در این جایگاه توزیع می‌شود مردم هیچ نگرانی نداشته باشند و به جایگاه‌ها هجوم نبرند.

نماینده شیراز و زرقان در پایان تأکید کرد: مردم و مسئولین مراقب باشند که دشمن روی نارضایتی مردم در حوزه انرژی به ویژه بنزین حساب ویژه باز کرده است و باید با تصمیمات دقیق، به موقع و اطلاع رسانی دقیق دشمن را ناامید کنیم.

او افزود: دولت قبل از اجرای هر طرحی لازم است مردم را در جریان قرار دهد، چرا که مردم نامحرم نیستند و زمانی که با مردم صادقانه حرف بزنیم و رفتار کنیم به خوبی شرایط کشور را درک و همراهی می‌کنند.

منبع: نماینده مجلس

برچسب ها: کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ، تامین سوخت
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حسینی:
دولت در موضوع افزایش قیمت بنزین از تجربیات گذشته درس بگیرد
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