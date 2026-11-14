حادثه رانندگی در درزیکلا بخش لاله آباد شهرستان بابل ۵ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - غلام نیا روشن مدیر روابط عمومی اورژانس بابل گفت: ۱۴۰۵ساعت ۸:۳۱ امروز شنبه ۲۳ آبان در پی تماس مردمی با مرکز ارتباطات اورژانس بابل مبنی بر وقوع تصادف بین دو خودروی پژو ۲۰۷ و رانا در جاده قدیم بابل به آمل، محدوده درزیکلا بزرگ، بلافاصله تکنسین‌های پایگاه امین‌آباد و احمدچاله پی به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود:در این حادثه پنج مرد در سنین ۳۵، ۵۰، ۶۰، ۶۱ و ۷۱ سال دچار مصدومیت شدند که آسیب‌های وارده از نوع مولتی‌تروما و هد تروما گزارش شد.

غلام نیا روشن گفت:تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ پس از حضور در محل و انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را جهت ادامه روند درمان به بیمارستان شهید یحیی‌نژاد بابل منتقل کردند.

برچسب ها: حوادث رانندگی ، اورژانس بابل
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