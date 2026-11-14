باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد نیرو‌های گروه رزمی «شرق» پس از پیشروی در مواضع اوکراین، شهرک ترسیانکا در منطقه زاپوریژیا را به کنترل خود درآورده‌اند.

بر اساس این بیانیه، نیرو‌های روسیه در جریان عملیات، یک منطقه دفاعی مستحکم به مساحت بیش از ۱۰ کیلومتر مربع را تصرف و بیش از ۳۰۰ ساختمان را پاک‌سازی کردند.

این وزارتخانه اعلام کرد در این درگیری‌ها بیش از دو دسته نظامی از نیرو‌های اوکراینی تلفات داشته‌اند و هفت خودروی زرهی، ۲۲ سامانه رباتیک زمینی و بیش از ۷۰ پهپاد سنگین نیز منهدم شده‌اند.

وزارت دفاع روسیه همچنین افزود نیرو‌های اوکراینی طی ۲۴ ساعت گذشته در مناطق مختلف عملیاتی حدود یک‌هزار و ۸۵ نفر تلفات داشته‌اند.

این وزارتخانه همچنین از حمله به زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل مورد استفاده ارتش اوکراین، مراکز تولید و نگهداری پهپاد و انبار‌های مهمات در ۱۴۲ منطقه خبر داد.

به گفته وزارت دفاع روسیه، سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۳۱ پهپاد بال‌ثابت اوکراینی را سرنگون کرده‌اند.

منبع: خبرگزاری تاس