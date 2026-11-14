رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از تداوم شرایط پایدار جوی و افزایش غلظت آلاینده‌های هوا در تهران و سایر کلان‌شهر‌های صنعتی و پرجمعیت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از تداوم شرایط پایدار جوی و افزایش غلظت آلاینده‌های هوا در تهران و سایر کلان‌شهرهای صنعتی و پرجمعیت خبر داد و گفت: از روز دوشنبه با نفوذ جریانات سرد شمالی، سامانه بارشی جدیدی بخش‌هایی از شمال و شمال‌غرب کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد که پیامد آن کاهش محسوس دما، بارندگی و در مناطق سردسیر بارش برف خواهد بود.

صادق ضیائیان با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: طی امروز و فردا در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و نسبتاً پایدار حاکم خواهد بود. تداوم این شرایط در شهرهای صنعتی و پرجمعیت، به‌ویژه تهران، موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا می‌شود.

وی افزود: از بعدازظهر روز یکشنبه، با نفوذ جریانات سرد شمالی به کشور، روند کاهش دما در نوار شمالی آغاز خواهد شد و استان‌های ساحلی دریای خزر و اردبیل بیش از سایر مناطق تحت تأثیر این تغییرات جوی قرار خواهند گرفت.

ضیائیان ادامه داد: روز دوشنبه در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، برخی نقاط آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، زنجان و مناطق شمالی استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان، بارش باران، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود. در مناطق سردسیر و ارتفاعات نیز بارش‌ها به شکل برف خواهد بود و در مناطق مستعد احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به گسترش فعالیت این سامانه افزود: از اواخر وقت روز دوشنبه برخی مناطق خراسان شمالی نیز تحت تأثیر بارش‌ها قرار می‌گیرند. این شرایط جوی روز سه‌شنبه در بخش‌هایی از شمال‌غرب کشور و سواحل غربی و مرکزی دریای خزر ادامه خواهد داشت.

وی همچنین از ورود موج بارشی جدید در نیمه دوم هفته خبر داد و گفت: از بعدازظهر روز چهارشنبه با نفوذ موج بارشی دیگری به کشور، استان‌های واقع در غرب و جنوب‌غرب تحت تأثیر فعالیت این سامانه قرار خواهند گرفت و بارندگی در این مناطق آغاز می‌شود.

ضیائیان در پایان درباره وضعیت آب‌های کشور خاطرنشان کرد: امروز و فردا خلیج فارس مواج خواهد بود و از بعدازظهر یکشنبه تا روز سه‌شنبه نیز مواج بودن دریای خزر پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: آلودگی هوا ، وضعیت هوا
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