دستیار سابق برانکو، مدنظر باشگاه پرسپولیس برای دستیاری مهدی تارتار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس به دنبال جذب یک مربی و انتخاب دستیار برای مهدی تارتار است، تا کادر فنی تیمش را تقویت کند. 

در همین راستا هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس هم با جذب دستیار جدید برای تارتار موافقت کرده است و سرخپوشان پایتخت در حال بررسی گزینه های داخلی و خارجی هستند. در راستای تقویت کادرفنی تیم فوتبال خود، تصمیم به جذب یک مربی و اضافه کردن او به جمع دستیاران مهدی تارتار گرفته است.

براین اساس آندره پانادیچ دستیار سابق  برانکو  نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی مطرح شده است. این مربی در فهرست گزینه‌های پیشنهادی قرار دارد اما هنوز حضور او قطعی نیست و حتی مذاکرات مستقیمی با وی انجام نشده است.

طبق تصمیم فعلی باشگاه، دستیار جدید قرار است به کادرفنی اضافه شود و جایگزین هیچ‌یک از اعضای فعلی کادر نخواهد شد، هرچند این تصمیم ممکن است در ادامه تغییر کند.

باید منتظر ماند و دید در نهایت چه گزینه‌ای برای تقویت کادرفنی پرسپولیس انتخاب خواهد شد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، مربی پرسپولیس
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