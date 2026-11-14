طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت تسویه یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۵ و امکان بهره‌مندی از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم تاخیر ۲۴ آبان‌ماه سال‌جاری پایان می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: مودیانی که حداکثر تا پایان روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ نسبت به ذخیره نهایی خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان سال ۱۴۰۵ اقدام نمایند، مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم موضوع بند «ب» ماده (۳۶) قانون مالیات‌های مستقیم و در صورتی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی محاسبه شده دوره مذکور تا تاریخ ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم موضوع ماده ۳۷ قانون مذکور خواهند شد.

همچنین مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم از طریق تکمیل فرم الکترونیکی (جزئیات اطلاعات معاملات) اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مؤدیان برای دوره تابستان ۱۴۰۵، روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه سال‌جاری به اتمام می‌رسد.

برچسب ها: امور مالیاتی ، مودیان مالیاتی
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