باشگاه خبرنگاران جوان -حسین رضایی‌نسب،مدیر منطقه یک شهرداری قم امروز شنبه بیست‌وسوم آبان در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه بهسازی میدان کهنه اظهار کرد: در این طرح تلاش داریم ضمن ساماندهی وضعیت موجود میدان، از حقوق افرادی که دارای مالکیت قانونی هستند صیانت کرده و خدمات لازم را به مالکان ارائه کنیم.

وی با اشاره به وجود برخی تصرفات و بهره‌برداری‌های غیرمجاز در این محدوده افزود: بخشی از مشکلات میدان کهنه به سال‌های گذشته بازمی‌گردد و برخی افراد بدون برخورداری از اسناد رسمی مالکیت، از اموال و فضاهای متعلق به شهرداری بهره‌برداری کرده‌اند که ساماندهی این وضعیت در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.

مدیر منطقه یک شهرداری قم با تأکید بر ضرورت صیانت از اموال عمومی تصریح کرد: حفظ حقوق بیت‌المال از وظایف مدیریت شهری است و در همین راستا، با دستور شهردار قم و همراهی مجموعه قضائی، ساماندهی این موارد با جدیت دنبال می‌شود.

رضایی‌نسب با بیان اینکه ساماندهی میدان کهنه تنها به رفع تصرفات و تعیین تکلیف وضعیت موجود محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در کنار صیانت از حقوق عمومی و تعیین تکلیف بهره‌برداری‌های غیرمجاز، موضوع بهسازی، زیباسازی و احیای بافت قدیمی میدان نیز مورد توجه قرار دارد تا این محدوده به فضای شهری مطلوب‌تری تبدیل شود.

منبع:شهرداری قم