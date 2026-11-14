باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - سید رضا رئیس کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست خبری چهارمین کنگره مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک‌ها گفت: اکنون میزان مصرف آنتی بیوتیک به صورت خودسرانه بالا است. بیماری‌های ویروسی نیازی به مصرف آنتی بیوتیک ندارند.

به گفته وی یکی از دلایل تجویز بالای آنتی بیوتیک درخواست زیاد مراجعه کنندگان به پزشکان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، تصریح کرد: با مصرف زیاد و نادرست آنتی بیوتیک در طولانی مدت برخی عفونت‌ها ، مقاوم به آنتی بیوتیک شده و دیگر به طور عادی درمان نمی شوند.

وی ادامه داد: الان در زمینه مصرف معمول و مناسب آنتی بیوتیک در کشور شرایط خوبی نداریم.

در ادامه نشست محمد رضا صالحی رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی آنتی بیوتیک دانشگاه علوم تصریح کرد: بیمارانی هستند که هیچ آنتی بیوتیکی برایشان موثر نیست و با مصرف دارو‌های قوی عوارض مختلفی دارویی در بین آنها دیده شده است.

به گفته وی موضوع راهنما‌های بالینی در تجویز آنتی بیوتیک ، امری مهم محسوب می شود.

مصرف بی رویه آنتی بیوتیک‌ها نسل‌های آینده را به خطر می‌اندازد

در ادامه نشست، مینو محترم متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در حال حاضر مصرف آنتی بیوتیک‌ها در کشور بی رویه و خودسرانه است و مصرف بی رویه نسل‌های آینده را به خطر می‌اندازد.

به گفته وی کنترل عفونت بیمارستانی باید به خوبی انجام شود و برخی باکتری‌ها مقاوم به آنتی بیوتیک شده‌اند. ایران و اوگاندا بیشترین مصرف کننده آنتی بیوتیک در دنیا هستند.

محرز تاکید کرد: ایران سالیانه ۸۰ تن آنتی بیوتیک مصرف می‌کند در حال که آلمان حدود ۸ تن آنتی بیوتیک مصرف می‌کند. آموزش نسخه نویسی در خصوص میزان تجویز آنتی بیوتیک باید به خوبی انجام شود.

این متخصص عفونی با اشاره به اینکه آموزش کنترل مصرف آنتی بیوتیک باید به رزیدنت‌ها داده شود، تصریح کرد: متخصصان حوزه عفونی باید فکری به حال کاهش تجویز و مصرف آنتی بیوتیک بکنند.

در ادامه نشست، محمدی دبیر اجرایی کنگره مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک‌ها گفت: در حاشیه برگزاری کنگره، ۷ کارگاه آموزشی و‌۸ پنل برگزار خواهد شد.

یه گفته وی ۳۰۰ مقاله به صورت پوستر و ۱۰ مقاله به صورت سخنرانی ارائه خواهد شد.در این کنگره ۳۰ سخنران تجربیات خود را به اشتراک خواهند گذاشت.