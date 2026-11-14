باشگاه خبرنگاران جوان -صمد زمانزاد قویدل با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای طرح تولید و عرضه گوشت مرغ در وزن و سن بهینه اقتصادی در سراسر کشور اظهار کرد: بر اساس برنامه ابلاغی از ابتدای دی‌ماه امسال ورود مرغ‌های زنده با وزن بیش از ۲.۶ کیلوگرم به کشتارگاه‌ها ممنوع خواهد بود و واحد‌های پرورش طیور باید برنامه تولید خود را با الزامات این طرح هماهنگ کنند.

وی افزود: تولید مرغ در وزن و سن بهینه اقتصادی، علاوه بر ارتقای بهره‌وری در واحد‌های پرورش طیور می‌تواند در کاهش مصرف نهاده‌ها، مدیریت هزینه‌های تولید، افزایش گردش سرمایه مرغداران و متعادل‌سازی عرضه و تقاضا در بازار گوشت مرغ موثر باشد.

زمانزاد قویدل با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در میان فعالان صنعت طیور استان تصریح کرد: موفقیت این طرح مستلزم همکاری همه حلقه‌های زنجیره تولید، از مرغداران و تشکل‌های تولیدی تا کشتارگاه‌ها، شبکه توزیع و سایر فعالان بازار است و لازم است بهره‌برداران با آگاهی کامل از الزامات اجرایی نسبت به برنامه‌ریزی دقیق برای دوره‌های جوجه‌ریزی و پرورش اقدام کنند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: رعایت وزن و سن مناسب کشتار، افزایش ضریب تبدیل غذایی، مدیریت مصرف نهاده‌ها، کاهش تلفات و استفاده بهینه از ظرفیت سالن‌های پرورش از جمله موضوعاتی است که باید در اجرای این برنامه مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی بر ضرورت توجه به پوشش بیمه‌ای واحد‌های پرورش طیور و هماهنگی فرآیند‌های بیمه‌ای با شرایط اجرای طرح تاکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی در این زمینه باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از تولیدکنندگان، ریسک‌های احتمالی فعالیت اقتصادی آنان نیز مدیریت شود.

زمانزاد قویدل با اشاره به اهمیت تعامل مستقیم با بهره‌برداران و تشکل‌های صنعت طیور خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری‌های موثر در حوزه تولید زمانی به نتایج مطلوب می‌رسد که بر پایه اطلاعات دقیق، واقعیت‌های میدانی و مشارکت فعال تولیدکنندگان باشد از این رو استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و کارشناسان تخصصی برای رفع موانع اجرایی طرح ضروری است.

وی با اشاره به ضرورت آمادگی واحد‌های دام و طیور برای فصل سرما گفت: با توجه به احتمال بروز ناترازی و محدودیت در تامین انرژی، مرغداران و دامداران باید از هم‌اکنون برای تامین سوخت مایع جایگزین، آماده‌سازی تجهیزات دوگانه‌سوز و مدیریت مصرف انرژی اقدام کنند تا استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی با مشکل مواجه نشود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی گفت: هدف نهایی از اجرای طرح تولید و عرضه گوشت مرغ در وزن و سن بهینه اقتصادی، ایجاد تعادل پایدار میان تولید و مصرف، افزایش بهره‌وری، حمایت از تولیدکنندگان و تامین گوشت مرغ با قیمت مناسب برای مصرف‌کنندگان است و تحقق این اهداف نیازمند همراهی و همکاری همه فعالان زنجیره تولید گوشت مرغ در استان خواهد بود.

منبع:جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی